El Fondo de Adaptación es el centro de una fuerte confrontación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, mientras avanzan investigaciones por presuntos malos manejos en la contratación. La Procuraduría y la Contraloría anunciaron la apertura de expedientes para revisar contratos que superan los 100.000 millones de pesos y que están relacionados con proyectos clave para La Mojana, región que cuenta con más de 1 billón de pesos asignados.

Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo y directora del Dapre, responsabiliza a Carrillo por la baja ejecución de los recursos durante su gestión como gerente encargado, señalando que solo se ejecutó cerca del 3 % de los fondos. Además, calificó como una cortina de humo las acusaciones de Carrillo sobre supuestas cuotas políticas vinculadas al ministro Armando Benedetti.

Por su parte, Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd, negó haber estructurado los contratos cuestionados, como el de la “ruta del arroz”, y afirmó que fue retirado del cargo para dar espacio a intereses políticos. También señaló a Rodríguez de seguir directrices de Benedetti.

El escándalo surgió tras investigaciones periodísticas que revelaron la llegada de fichas políticas al Fondo y posibles irregularidades contractuales. Estos hechos ya son analizados por la Fiscalía, los organismos de control y la Casa de Nariño, convirtiéndose en un nuevo foco de tensión interna dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Qué dijo Carlos Carrillo sobre la controversia?

Carlos Carrillo defendió su gestión en medio de la controversia por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y de la propia entidad. En una entrevista con Blu Radio, aseguró que no está aferrado al cargo y que, si el presidente Gustavo Petro considera que su trabajo no ha sido valorado, está dispuesto a presentar su renuncia de inmediato.

Carrillo negó haber incurrido en irregularidades y afirmó que ha enfrentado con rigor técnico lo que calificó como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Sostuvo que ha trasladado numerosas denuncias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, tanto durante su gestión en la Ungrd como en su paso por el Fondo de Adaptación.

El funcionario cuestionó a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por realizar denuncias públicas a través de canales institucionales de la Presidencia sin agotar previamente los mecanismos internos, lo que, según él, afectó su reputación y generó desgaste al Gobierno.

También desmintió las cifras sobre la baja ejecución de proyectos en La Mojana, explicando que se trata de iniciativas plurianuales heredadas del gobierno anterior que aún no han sido contratadas por fallas en su estructuración.

Finalmente, reiteró su lealtad al proyecto político de Petro y aseguró que continuará trabajando por convicción y compromiso con las regiones más vulnerables del país.

¿Por qué Felipe Zuleta dijo que el presidente es Benedetti?

El panelista de Blu Radio habló luego de que finalizara la entrevista de ese medio con Carrillo. Allí, señaló que Benedetti es el que mueve las fichas en el Gobierno mientras Petro anda más pendiente de lo que pasa en otros países.

“Más que la pelea interna, lo que pone de manifiesto esto es que el presidente es Benedetti. Mientras el presidente Petro está en Chile y en Gaza, y contra María Corina y apoyando a Maduro, quien está manejando los hilos del poder es Benedetti”, sentenció Zuleta.

