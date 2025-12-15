En el país empezó un fuerte debate público entre el periodista Daniel Coronell y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, a raíz de un crédito y un subsidio otorgados a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

Sigue a PULZO en Discover

Coronell expuso que Juan José Lafaurie accedió a un crédito agropecuario preferencial por 400 millones de pesos para sembrar palma de aceite, otorgado por el banco Serfinanza y respaldado en un 80 % por el Estado a través de Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías.

Además, recibió un subsidio del Incentivo de Capitalización Rural por casi 96 millones de pesos.

El periodista cuestiona la aparente contradicción entre estos beneficios y el discurso público de María Fernanda Cabal y su hijo, quienes han criticado duramente los subsidios estatales.

Lee También

También señala que Juan José Lafaurie se presentó como pequeño productor para acceder al crédito y que, en ese momento, su padre hacía parte de la junta directiva de Finagro, lo que debió haberse informado por transparencia.

José Félix Lafaurie rechazó las acusaciones, aseguró que Coronell busca desacreditarlo y negó irregularidades.

El caso llamó la atención de la Contraloría, que realizó una visita de auditoría, dejando abiertas nuevas preguntas sobre la operación.

¿Cómo fue discusión entre Lafaurie y Coronell?

Este lunes 15 de diciembre, ambos se enfrascaron en un duro cruce al aire en el matutino de la W Radio.

Todo empezó cuando Lafaurie le dijo “atrevido” a Coronell. El periodista replicó: “Atrevido es usted, que usa los recursos públicos para enriquecer a su familia”.

Ante esto, Lafaurie lanzó una fuerte frase al periodista. “Usted vive en una casa de dos millones de dólares en Miami. Usted vive cómodo allá y viene acá a sembrar odio”, añadió.

Coronell mantuvo la calma y el tono de la pelea bajó notablemente hasta poder retomar la entrevista con normalidad.

Paola Herrera, periodista que trabajó en W Radio, resumió los fuertes cuestionamientos surgidos tras la entrevista a José Félix Lafaurie sobre el crédito y el incentivo otorgado a su familia.

Señaló que los beneficios, destinados a pequeños productores, habrían sido solicitados para una finca tradicionalmente productiva de la familia Lafaurie Cabal.

También cuestionó cómo se pagará un crédito a 36 meses si el cultivo no produce ingresos en los primeros cuatro años. Planteó dudas sobre posibles inconsistencias en la información entregada al Estado, el papel real del padre y del hijo como beneficiarios, y la intervención de Finagro y la Contraloría.

La periodista criticó la contradicción entre rechazar subsidios públicamente y buscarlos en privado, y concluye que las explicaciones dadas dejan serias dudas que deberán aclarar las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.