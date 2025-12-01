En medio de las diferentes controversias en la política colombiana, Gustavo Petro arrancó un inesperado cruce con Tomás Uribe Moreno a través de las redes sociales por un inesperado tema.

Todo comenzó luego de una pulla del pasado miércoles 27 de noviembre por recientes despidos de periodistas, lo que motivó un fuerte señalamiento contra Daniel Coronell, por lo que el mandatario reaccionó días después.

“Ufff amigo Uribe, te pasaste, pero a ti si no te dice nada la Flip”, aseguró el mandatario en la primera parte de su mensaje hacia el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El mensaje del presidente de Colombia desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) sirvió como reconocimiento al veterano comunicador, a lo que se sumó una pulla adicional para Tomás Uribe.

“Daniel Coronell es uno de los mejores periodistas de Latinoamérica. Odias la verdad y solo buscas el periodismo bajo salario y extorsión”, finalizó Petro en su inesperada respuesta.

Este es un nuevo capítulo en las marcadas diferencias del mandatario colombiano con el círculo cercano al expresidente Uribe, ahora con una respuesta tajante en medio de una polémica situación.

Esta fue la publicación de Petro:

Ufff amigo Uribe, te pasaste, pero a ti si no te dice nada la @FLIP_org . Daniel Coronell es uno de los.mejores periodistas de Latinoamérica. Odias la verdad y solo buscas el periodismo bajo salario y extorsión. https://t.co/tyiQfZqK3y — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

¿Qué dijo Tomás Uribe de Daniel Coronell luego de despido de periodistas?

Tomás Uribe reaccionó públicamente ante la polémica salida de varios periodistas de las cadenas radiales La W Radio y Caracol Radio, lamentando que la despedida recayera sobre ciertas periodistas en lugar de Coronell.

Según su mensaje: “Para ahorrar, tuvieron que despedir a Paula Bolívar y a seis más. Se hubieran ahorrado lo mismo con lo que le pagan al neo flaco, cara de rana, contratista y negociante Daniel Coronell por trabajar una hora diaria desde Miami”.

Con ese tono, Tomás Uribe no solo criticó la medida contra los periodistas despedidos, sino que aprovechó para lanzar insultos directos contra Coronell, cuestionando su supuesto pago, su presencia en el exterior y su labor mediática. El uso de las mencionadas expresiones deja explícita su intención de descalificar tanto a Coronell como a su papel en el contexto informativo.

El comentario de Tomás se inscribe en un historial de enfrentamientos entre Coronell y miembros del círculo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Coronell ha denunciado en múltiples ocasiones lo que considera campañas de persecución, calumnias e incluso amenazas contra él y su familia durante gobiernos pasados.

En este caso particular, la crítica de Tomás Uribe no se limitó a cuestionar la decisión corporativa de despedir periodistas, sino que la orientó como reproche directo a Coronell, sugiriendo que su remuneración habría sido suficiente para cubrir los costos laborales de quienes fueron desvinculados.

Su intervención reavivó el debate sobre libertad de prensa, contratos a periodistas críticos y las tensiones históricas entre Coronell y figuras vinculadas al uribismo.

¿Por qué hubo despidos en La W Radio y Caracol Radio?

El origen de los despidos en La W y Caracol Radio, de unas 80 personas entre periodistas, productores y personal técnico, responde a una decisión de reestructuración empresarial promovida por su matriz, Prisa Media.

Según los reportes, la empresa busca adaptarse al nuevo panorama de consumo de medios, especialmente por la caída de la audiencia tradicional y la migración masiva hacia plataformas digitales, redes sociales y formatos de ‘streaming’.

Ese esfuerzo de reorganización implicaría incluso una posible fusión de ambas emisoras habladas (Caracol Radio y W Radio), con el fin de consolidar recursos y enfocar la producción bajo un único canal hablado en lugar de mantener ambas cadenas separadas.

El gobierno, a través de Ministerio de Trabajo de Colombia, abrió una inspección a Caracol S.A. (la empresa que opera las emisoras) y determinó que había indicios de violaciones a la legislación laboral, especialmente en lo que se refiere al despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial, lo que está prohibido sin justa causa.

