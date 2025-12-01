Inicia Expobar 2025 bajo el concepto ‘Fusión’ y será la gran cita del gastroentretenimiento en Colombia, organizado por Asobares.

El evento ocurrirá el 2 y 3 de diciembre en Bogotá y tendrá una extensión a Santa Marta el 4 de diciembre, con entrada libre para empresarios, marcas, trabajadores del sector, autoridades y público especializado. Con este evento, la agremiación de bares y gastrobares espera atraer a toda la cadena nocturna del país.

La edición de 2025 tendrá cuatro ejes estratégicos que orientarán su programación: profesionalización, innovación, sostenibilidad y articulación público-privada. La entidad sostuvo que estos pilares buscan impulsar el crecimiento del sector nocturno, que desde 2014 ha encontrado en Expobar un punto de convergencia para bares, restaurantes, discotecas, proveedores y plataformas de entretenimiento.

Asobares explicó que este evento también servirá como vitrina para mostrar cómo la industria nocturna transforma talento en oportunidades económicas y sociales. La asociación indicó que esta apuesta por la formalidad y el fortalecimiento sectorial se reflejará en actividades pensadas para distintos perfiles del ecosistema gastronómico y creativo.

Es por esto que surge la primera Cumbre de CEOs del gastroentretenimiento en Colombia, que reunirá a más de 25 líderes para trazar rutas comunes hacia el futuro de la industria. La asociación señaló que este espacio será clave para discutir desafíos, innovación y perspectivas de crecimiento empresarial.

Asimismo, la agremiación mencionó que regresa ExpoDJ, un espacio dedicado a DJs, productores y VJs, con muestras de tecnología, paneles de tendencias, presentaciones en vivo, una competencia para viajar a Ibiza y propuestas de diseño sonoro.

Otro de los puntos fuertes será el área Círculo Gastro, que Asobares describió como un espacio con conferencias, conversatorios, maridajes y demostraciones culinarias, ideal para chefs, emprendedores y restauranteros. Allí se abordarán temas de innovación gastronómica, inversión y técnicas contemporáneas.

En el evento también se abrirá el espacio Mix & Shake, que reunirá propuestas de coctelería, tendencias en bebidas y conceptos para barras y gastrobares. La programación incluye además foros sobre normatividad, empleo nocturno, turismo gastronómico, sostenibilidad y desarrollo para establecimientos.

Asobares invita a emprendedores a participar en este espacio para mostrar historias de emprendimiento, avances del sector y su impacto en cultura, economía y empleo, destacando que la industria nocturna es un motor relevante para el país.

