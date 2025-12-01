El presidente Gustavo Petro empezó diciembre trasnochando. De eso dejó rastro en su cuenta de X, en la que estuvo escribiendo múltiples mensajes hasta las 3 de la mañana.

Esto no es nuevo, pues es bien sabido que el presidente es más trasnochador que madrugador, pero el que no dejó pasar la oportunidad para burlarse un poco fue el expresidente Álvaro Uribe.

Durante la noche, Petro escribió en X un mensaje contra Uribe que decía: “Yo no me alio con narcos pero tú sí Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la casa blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia que no habla con Trump sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles…”.

Pues Uribe no se quedó callado y con un mensaje en todas sus redes sociales le escribió: “Pte (sic) Petro pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’, debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe. Pte Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.

Las burlas por los comentarios entre ambos líderes de la política colombiana hizo eco en sus seguidores, que aprovecharon el momento para enviar memes y otros comentarios jocosos sobre ellos.

