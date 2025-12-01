El presidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la denuncia pública de Karen Santos, expareja del empresario de espectáculos Ricardo Leyva, quien aseguró que durante su matrimonio vivió episodios de violencia física, amenazas y persecución. Santos también mencionó que Leyva le dijo, en una llamada a su hermano, que si él “levantaba el teléfono y llamaba a Benedetti o a Petro” podía “destruirlos”, insinuando que tenía conexiones de poder para intimidarla.

Petro, consultado por periodistas sobre esa afirmación, respondió con tono escueto y sin profundizar: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.



La frase generó múltiples reacciones, pues llega en medio de una denuncia grave que involucra no solo a un empresario del mundo de los conciertos, sino también al ministro del Interior, Armando Benedetti, por los nexos cercanos que tiene con Leyva.

Y es que el presidente podría no haber hecho mención al caso, pues se sabe que Leyva ha tenido conexiones con gobiernos anteriores y personas de alto nivel influyente en la esfera política y social colombiana. Sin embargo, lo que ha provocado molestia es que el presidente, que ha tenido varias salidas en falso hablando de las mujeres, no rechazó el acto tajantemente, sino que hizo este comentario.

Qué dice la denuncia de Karen Santos contra Ricardo Leyva

Santos decidió romper el silencio después de cinco años de matrimonio con Leyva. “O hablo o me matan”, le dijo a la revista Cambio, en la que entregó videos, audios, fotos, partes médicos y registros que documentarían agresiones reiteradas.

Aseguró que Leyva la golpeaba, la humillaba, la perseguía con armas blancas y ejercía un control psicológico que la dejó aislada y sin recursos. Contó que desde el inicio de la relación él mostraba un grave problema con el alcohol: “Cuando tomaba era otra persona”, relató.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2025, cuando, según su testimonio y un video, Leyva la persiguió con un cuchillo dentro de la casa en Lagos de Caujaral, Barranquilla, después de romperle el teléfono al verla grabándolo. Dos estilistas presenciaron el hecho y llamaron a la administración y luego a la Policía.

Pero Santos dijo que los uniformados llegaron al lado de su esposo y le exigieron entregar su celular: “Me dijeron que no me veían heridas”, pese a las denuncias y amenazas recibidas.

Solo cuando ella advirtió que también era ciudadana australiana —y que acudiría a instancias internacionales— la actitud de los uniformados cambió. Esa noche huyó sin documentos, sin dinero y sin teléfono.

También denunció que al menos 15 días después volvió a ser agredida por Leyva en un hotel de Cali, un hecho que, asegura, quedó grabado en cámaras de seguridad.

Santos afirmó que los golpes le dejaron secuelas permanentes: “Hoy estoy perdiendo la visión del ojo derecho por los traumatismos”. Aseguró además que su expareja usó contactos políticos para intimidarla: “Él llamó a mi hermano y le dijo que si levantaba el teléfono y llamaba a Benedetti o a Petro, con eso nos iba a destruir”.

Qué políticos son cercanos a Ricardo Leyva

La denuncia tomó fuerza porque Santos vivía con Leyva en una casa ahora envuelta en otro escándalo: un supuesto “canje” entre el empresario y el ministro del Interior, Armando Benedetti, hoy objeto de una indagación preliminar de la Fiscalía.

En entrevista con La W, Leyva explicó por qué Benedetti vive en su mansión de Caujaral y él, en cambio, reside en un apartamento del ministro: “No ha existido ninguna venta. Lo que se hizo fue un intercambio. Fue un acuerdo entre amigos”.

Según Leyva, el ministro lo ayudó cuando él cayó en depresión tras la salida de Santos de la casa. Aseguró que Benedetti le dijo que se fuera del lugar y que él, con su familia grande, podía usar mejor la propiedad.

Leyva narró que en cuestión de dos días hicieron el “intercambio”: “Él me prestaba su apartamento y yo le prestaba mi casa”.

Respecto al origen del predio, Leyva insistió en que todo está documentado: que lo compró la empresa de su hijo en 2013 y que la casa comenzó a levantarse en 2014.

Santos, sin embargo, aclaró que cuando llegó a vivir allí la estructura ya estaba casi terminada y que desconocía el verdadero trasfondo de la propiedad. También dijo que, semanas antes de separarse, Leyva ya hablaba de venderla, sin mencionar a quién.

