Enciso, exsecretario de Transparencia entre 2014 y 2017, cuestionó el origen y la propiedad real de los bienes del ministro del Interior, Armando Benedetti, tras el reciente allanamiento a su vivienda en Lagos de Caujaral, Barranquilla.

Sigue a PULZO en Discover

Según Enciso, la Corte Suprema de Justicia busca evidencias de presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario señaló que Benedetti podría estar usando al empresario Ricardo Leyva como testaferro, pues este tenía un leasing sobre la casa allanada y lo habría cedido al ministro.

Además, Enciso destacó que Leyva es representante de la empresa Ave Fénix Entertainment, beneficiada con un contrato directo de RTVC por 8.000 millones de pesos para un evento de la CELAC, adjudicado poco después de la cesión del leasing.

Enciso también recordó que la vivienda fue propiedad de Alex Saab hasta 2011, lo que refuerza las sospechas sobre la red de relaciones que rodea al ministro.

A pesar de haber declarado estar en quiebra, Benedetti ha residido en propiedades de alto valor, incluido un apartamento de lujo en Barranquilla, mientras Leyva vive actualmente en un inmueble que pertenecía al ministro.

Medios como Caracol Radio y La FM confirmaron que Leyva vive actualmente en el mencionado apartamento de Benedetti que se encuentra en el lujoso sector de Alto Prado, en el norte de Barranquilla.

El caso del ahora ministro del Interior, que involucra posibles nexos entre política, contratistas y figuras vinculadas a corrupción, es ahora objeto de investigación por parte de la Corte Suprema.

De hecho, la Corte allanó la vivienda de Benedetti mientras su esposa estaba allí. Ella indicó que fueron “30 hombres armados” los que llegaron a su vivienda a buscar supuestas pruebas que delataran al ministro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.