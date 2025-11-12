El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como un “abuso de poder” el allanamiento realizado por orden de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana en su vivienda de Barranquilla, donde se encontraba su esposa.

En entrevista con Caracol Radio, Benedetti cuestionó la legalidad del procedimiento y la competencia de la Corte Suprema para investigarlo, argumentando que ya no tiene fuero parlamentario desde hace tres años.

Según él, Lombana ha ignorado recusaciones previas y ha mantenido investigaciones que, a su juicio, carecen de fundamento. El ministro denunció que la magistrada ha involucrado a cerca de cincuenta familiares y a más de doscientos testigos durante siete años de pesquisas, lo que considera una persecución personal.

También la acusó de prevaricato y de supuestamente compartir información con el FBI, violando el debido proceso.

Pese a sus fuertes declaraciones, Benedetti afirmó estar dispuesto a colaborar con la justicia y defender su postura en los estrados. Sostuvo que sus calificativos hacia Lombana forman parte de una denuncia formal por irregularidades judiciales.

El caso ha generado amplia controversia y ha reavivado el debate sobre los límites del poder judicial y la independencia de las investigaciones en Colombia.

Esposa de Benedetti da detalles del allanamiento

Guerrero, esposa de Benedetti, habló en esa misma emisora y entregó pormenores del proceso que se llevó a cabo en su vivienda. Asimismo, resaltó que la magistrada Lombana fue grosera con ella.

“Para nadie es agradable que se metan en tu casa treinta personas armadas a hacer no sé qué. Yo creo que si ella hace eso en un caso como el mío, sabiendo que no soy una delincuente, podría haber entrado con más amabilidad. […] A mi parecer, no puede ser una diligencia legal. Primero, ella no tiene el fuero para investigar a mi esposo y a mí tampoco me puede investigar. Ella fue recusada en los casos de mi esposo”, señaló Guerrero.

De igual forma, señaló que se sintió maltratada por cuenta del tono con el que Lombana se dirigió hacia ella en su propia casa.

“Me sentí maltratada y humillada por las formas. Ella no tiene por qué hacer sentir a las demás personas menos. Tenía una posición de poder sobre mí. Llegó altiva y despectiva, muy humillante. En ningún momento fue amable”, sentenció en esa cadena radial.

