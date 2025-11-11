El Ejército Nacional confirmó la desaparición del cabo segundo Jersey Alexánder Quintero Afanador, integrante de la Brigada 16, quien se encontraba en Bogotá adelantando el curso de Capacitación Intermedia en la Escuela de Ingenieros Militares.

Según la institución, los hechos se conocieron en la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025, cuando el suboficial dejó de tener contacto con su familia mientras adelantaba diligencias personales en la capital del país.

Las autoridades militares informaron que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y localización, en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades competentes, con el propósito de establecer el paradero del uniformado.

Se espera que en las próximas horas la institución dé a conocer cómo avanzan las investigaciones y búsqueda del cabo en la capital.

