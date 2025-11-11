Han pasado dos semanas y media desde que la vida de Jaime Alberto Moreno dio un vuelco total y doloroso. En la madrugada del viernes 31 de octubre, su hijo Jaime Esteban Moreno, recibió una fuerte golpiza afuera de un bar en Chapinero y murió sobre las 7:00 p. m., luego de que los esfuerzos de los médicos para salvarlo no surtieran efecto.

El papá de Jaime Esteban rompió el silencio y dio su doloroso testimonio por la muerte de su hijo. En entrevista con Noticias RCN, Jaime Alberto habló de él como un “ángel”, lo describió como un joven que no era mucho de hablar, pero sí de escuchar, además de amoroso y dulce.

“Muy introvertido, corto de palabras. Hablaba con un par de ojos hermosos, que le suplían la necesidad de expresarse verbalmente. Desde su prekínder su relación ha sido… o fue… Todavía no me acostumbro a hablar de él en pasado, siempre fue de expresar con los ojos sus sentimientos“, dijo, con la voz cortada.

Sobre la fiesta donde sucedió la tragedia, relató que sabía meses atrás que iba a asistir. También conocía que iría con un grupo grande de amigos de la universidad.

Por otra parte, agradeció a los policías que lo auxiliaron luego de la brutal golpiza que le propinaron. “Unas personas supremamente pulcras en el cumplimiento de sus labores, muy humanas. El solo hecho de haberlo atendido, no haberlo dejado morir en un andén, haberlo llevado al centro asistencial, haber coordinado con los motorizados la búsqueda de los asesinos, me hace creer más en nuestras instituciones”, contó.

Papá de Jaime Esteban dice qué sintió al ver los videos de la golpiza

Con el corazón partido, Jaime Alberto explicó que se le “destroza el alma” por la sevicia que tuvieron los hombres al golpear a su hijo. “Cuando uno ve la cara de satisfacción de haber matar a alguien, cuando uno entiende que fueron detenidos charlando, cuando uno ve que alguien es capaz de decirle que se vaya para después atacarlo por la espalda, uno siente que la vida se le va porque trabajó y cuidó a un ángel y ver que lo arrebatan de esa manera tan vil, tan inhumana pues no tiene sentido“, reveló.

También se refrió a las personas señaladas de la golpiza y no puede creer que se hayan declarado inocentes, aún ante tanta evidencia. “El mínimo decoro que uno espera, por muy ruin que sea una persona, es que acepten las consecuencias de sus actos”, aseguró.

