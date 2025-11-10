En la audiencia de este 10 de noviembre, Ricardo González Castro se declaró inocente del delito de homicidio agravado en calidad de coautor en modalidad dolosa que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su participación en la golpiza al estudiante Jaime Esteban Moreno.

(Lea también: Fiscal relató minuto a minuto de golpiza contra Jaime Esteban Moreno: “Sangrado y signos de asfixia”)

“No su señoría, no acepto cargos”, afirmó el segundo implicado en el crimen del estudiante de Los Andes al responder si aceptaba el cargo por homicidio agravado.

Lee También

Según relató la fiscal del caso, el ataque a Jaime Moreno fue una “agresión salvaje y consciente”, en la que participaron Ricardo González, de 22 años, y Juan Carlos Suárez, de 27, quienes golpearon sin piedad a la víctima.

Aunque consideró que no la sevicia, la fiscal señaló que los dos sujetos se encargaron de llevar a cabo los hechos necesarios para causarle la muerte al estudiante, con quien, presuntamente, habrían tenido un discusión en la discoteca Before.

“Juan Carlos Suárez volvió a golpearlo, causándole otra caída. Jaime Esteban intentó ponerse de pie, pero Ricardo Rafael González le propinó una patada en la espalda con tal fuerza que lo dejó inmóvil en el suelo. En ese estado de indefensión, ambos continuaron atacándolo con patadas dirigidas a la cabeza y el tórax”, relató la fiscal.

La funcionaria fue enfática afirmar que González y Suárez actuaron de manera coordinada y con plena conciencia de la letalidad de los golpes, que le produjeron un trauma craneoencefálico a Moreno.

Lee También

Cuántos años de cárcel pagaría Ricardo González por crimen de Jaime Moreno

De acuerdo con la fiscal, los agresores actuaron de manera voluntaria y deliberada, coordinando sus acciones con el objetivo de causar la muerte de Moreno. La sanción prevista para este tipo de delito ronda entre 45 y 55 años de prisión.

En caso de que González aceptara los cargos, podría obtener una rebaja en la pena para llegar a pagar hasta 25 años. Sin embargo, no ocurrió de esta manera y el proceso podría avanzar si beneficios para el señalado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.