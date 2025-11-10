En la mañana de este lunes, 10 de noviembre, Ricardo González, de 23 años de edad, implicado en el asesinato del estudiante de Los Andes Juan Esteban Moreno, se entregó a las autoridades luego de varios días de intensas búsquedas.

De hecho, las autoridades estaban tras la pista de este hombre porque fue quien, junto a Juan Carlos Suárez, le propinó la golpiza al estudiante de 22 años en la madrugada del pasado 31 de octubre hasta ocasionarle la muerte.

Desde entonces, González estaba prófugo de la justicia, pues renunció a su trabajo y se voló, por lo que las autoridades temían que fuera al salir del país o algo por el estilo para evadir su responsabilidad. Sin embargo, este lunes se entregó y su abogada dijo qué lo motivo a hacerlo.

En diálogo con Caracol Radio, Marcela López, abogada de González, explicó: “Era necesario. Se venían tejiendo muchas especulaciones relacionadas con su supuesta huida a otro país, supuesta doble nacionalidad, entonces había muchas cosas que tocaba aclarar y con eso se va purificando el proceso para que tenga ante todo claridad”.

Y agregó: “Quiere poner la cara a la justicia, responder a lo que se le puede enrostrarse y la forma más sencilla era acudir ante la justicia porque efectivamente se hicieron coordinaciones previas para le entrega y así materializar esa orden de captura que ya estaba vigente”.

Por otro lado, la abogada confirmó que él efectivamente no había dimensionado lo que había pasado hasta el día siguiente y al ver toda la presión mediática, decidió irse a Cartagena, de donde es su familia, para estar acompañado hasta que se entregara, pues en Bogotá estaba completamente solo y no iba a soportar todo lo que estaba ocurriendo.

Es más, la abogada aseguró que el hombre de 23 años nunca tuvo ninguna intensión de irse del país como se mencionó, pero que igual toda esta situación lo tiene muy afectado emocionalmente.

“Está deprimido. Muy deprimido. Estuvo acompañado de su papá, que lo llevaba de la mano hasta el ingreso a la URI de Canapote porque está muy afectado emocionalmente. Muy triste. No solo por la presión mediática sino que entiende que se habla de la vida de un ser humano y eso lo acongoja enormemente porque a pesar de su postura y de lo que pudo o no haber ejecutado, es consciente del dolor que está pasando su familia y la de la víctima. El entiende y eso lo tiene muy afectado”, agregó.

Finalmente, la abogada cerró diciendo que González no estaba evadiendo a la justicia, sino que simplemente estaba esperando el momento oportuno para entregarse y así comenzar a colaborar en lo máximo posible para aclarar esta situación.

Por lo pronto, se espera que en los próximos días se adelante con la audiencia de imputación de cargos, teniendo en cuenta que hay pruebas contundentes en su contra acerca del día del crimen contra Juan Esteban Moreno.

