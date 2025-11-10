González, señalado como el segundo agresor del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno, se entregó voluntariamente a las autoridades en la sede de la Fiscalía de Canapote, en Cartagena.

González es acusado de participar junto con Juan Carlos Suárez Ortiz en el homicidio agravado del joven de 20 años, ocurrido la noche del 31 de octubre en Chapinero, Bogotá, tras una fiesta de disfraces.

Según la Fiscalía, el capturado será presentado ante un juez de control de garantías mediante audiencia virtual desde Cartagena, para la legalización de su captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Así las cosas, el segundo señalado no será trasladado a Bogotá al menos en el corto plazo, señala El Tiempo.

Videos de cámaras de seguridad muestran que Moreno fue atacado con brutalidad por ambos hombres, quienes le golpearon en la cabeza y el rostro, causándole lesiones mortales.

El caso ha causado conmoción nacional por la sevicia del ataque y porque la víctima no ofreció resistencia ni provocación alguna.

El primer implicado, Suárez Ortiz, fue capturado días antes en la capital del país, pero no aceptó los cargos que le fueron imputados.

La Fiscalía calificó el crimen como un acto “violento, colectivo y cobarde” que truncó de forma injusta la vida de un joven con futuro prometedor, desatando un amplio rechazo social frente a los hechos de intolerancia en el país.

