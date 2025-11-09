Ricardo Rafael González Castro continúa prófugo tras ser señalado por la Fiscalía como el segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno.

Sigue a PULZO en Discover

Un nuevo testigo en San Victorino relató a Noticias Caracol que González le confesó haber participado en una pelea la madrugada del 31 de octubre, cuando ocurrió la agresión mortal en Chapinero.

Según el testimonio, el joven llegó a su trabajo con heridas en el codo y los dedos, mencionando que “se había agarrado a pelear”, pero sin saber que la víctima había muerto.

El hombre del testimonio añadió que González se dedicaba a la seguridad privada antes de trabajar vendiendo comidas rápidas. “González vivía en el centro de Bogotá, cerca de San Victorino, y había trabajado como guardia de seguridad antes de dedicarse al comercio informal”, recoge El Tiempo al respecto.

Lee También

Las cámaras de seguridad lo captaron al día siguiente con la misma ropa negra usada en el ataque y un canguro cruzado. Tras cumplir su turno en un puesto de perros calientes, cerró el local, entregó las llaves y desapareció.

Las autoridades confirmaron que fue identificado como el hombre que golpeó a Moreno por la espalda, dejándolo inconsciente y falleciendo posteriormente.

La Fiscalía ya emitió una orden de captura y rastrea su posible paradero en Cartagena, mientras avanza el proceso judicial contra el otro implicado, Juan Carlos Suárez Ortiz, acusado de homicidio doloso agravado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.