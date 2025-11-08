Un informe reservado filtrado por El Tiempo revela nuevos detalles sobre el caso del asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien murió tras una golpiza recibida a la salida de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en Bogotá.

La Fiscalía y la Policía concentran sus esfuerzos en capturar a Ricardo Rafael González Castro, identificado como el segundo agresor y actualmente fugitivo. González, de 22 años, es oriundo de Cartagena, exmilitar y trabajó como guarda de seguridad y vendedor informal en San Victorino. Su disfraz de conejo y los videos de seguridad fueron claves para identificarlo.

El citado diario señala que el sujeto ya está ubicado y que su captura se daría muy pronto. “En el dosier reservado al que El Tiempo tuvo acceso se dan otros elementos clave que, según los investigadores, hacen prever que su detención será inminente”, destaca ese medio.

El otro implicado, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, fue capturado e imputado por homicidio agravado. Testimonios y más de 80 registros fílmicos confirman que la víctima fue atacada sin provocación previa.

Las autoridades hallaron que González residía en Cartagena y ya ubicaron plenamente su domicilio. También están vinculadas dos mujeres que participaron en la noche de los hechos, aunque quedaron en libertad.

El crimen reabrió el debate sobre el control de las fiestas en Bogotá y la responsabilidad de los establecimientos donde se presentan hechos violentos.

