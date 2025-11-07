El 31 de octubre de 2025, la festividad de Halloween se vio opacada por la escalofriante noticia del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, en el barrio Chapinero de Bogotá. La brutal agresión se perpetró en las cercanías de un local Oxxo, en la avenida Caracas con 63.

El crimen ocurrió cerca de las 3:05 de la madrugada, cuando Jaime y un amigo fueron interceptados por un grupo de jóvenes a la salida del Before Club. Según testimonios y videos de seguridad, el estudiante fue atacado por al menos dos individuos, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, quién también estudiaba en la Universidad de Los Andes. El segundo agresor, oriundo de Cartagena, aún se encuentra prófugo de la justicia y fue identificado como Ricardo González.

La búsqueda por los responsables ha llevado a la legalización de la captura por parte de las autoridades de Juan Carlos Suárez Ortiz. El estudiante enfrenta cargos por homicidio agravado y está a la espera de la medida de aseguramiento definitivo por parte del juez. Sin embargo, la situación del segundo agresor es incierta. Las autoridades temen que haya cruzado la frontera hacia Venezuela para evitar su arresto o se haya dirigido a Cartagena.

En medio de esa intensa búsqueda, en Noticias Caracol entrevistaron a uno de los compañeros de San Victorino de González, donde trabajaba como vendedor de perros calientes. Este hombre, que ocultó su identidad, relató cómo fue la actitud de él al día siguiente de la golpiza a Jaime Esteban Moreno.

“Llegó como a las 9:30 de la mañana y me comentó que había tenido un problema, que se agarró a pelear. Tenía raspado el codo y los dedos, él sabía que lo había dejado golpeado, pero él no sabía que el muchacho había fallecido. Él llegó a San Victorino a cumplir con su horario laboral que tenía que cumplir”, señaló en el noticiero.

De igual manera, respondió a si lo notó a él bajo efectos del alcohol, nervioso o con sustancias psicoactivas: “Él no llegó borracho, llegó normal, amanecido como llega uno. Me comentó de la pelea, pero no me comentó que se había muerto el muchacho. Él estaba inocente, malo malo se vino a enterar en la tarde”.

Finalmente, contestó cómo fue la manera en que González se le perdió el rastro días después de que la noticia tomó revuelo: “Yo le pregunté a otro compañero que dónde estaba muchacho y dijo que se había ido porque la familia lo había llamado que porque le iban a poner un puesto donde él vive y él se fue, renunció y el patrón quedó sano porque dijo que se iba a trabajar con la familia”.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.