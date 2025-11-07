El segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno aún sigue prófugo de la justicia, a pesar de las claras imágenes en las que se le ve golpeando al estudiante de Los Andes.

Sin embargo, cada vez se van revelando más detalles de él. Ricardo González es un joven de 22 años, oriundo de Cartagena y que trabajaba en San Victorino vendiendo perros calientes. No fue capturado en la madrugada de aquel 31 de octubre, como sí pasó con Juan Carlos Suárez, pero poco a poco se van conociendo detalles de lo que pasó con él luego del crimen.

Según reveló Noticias RCN, González apareció en la mañana del 31 de octubre con total normalidad en San Victorino para estar en su puesto de trabajo. Llegó con una máscara blanca y negra y estuvo caminando por diferentes espacios de esta comercial zona. Así quedó evidenciado en los videos de las cámara de seguridad.

#Exclusiva | @NoticiasRCN conoció los videos de los días antes y después del asesinato de Jaime Esteban Moreno. Además, muestran el recorrido de Ricardo González, presunto implicado que no ha sido capturado. pic.twitter.com/rIQosmTYPg — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 7, 2025

La versión del noticiero es que él estuvo trabajando aquel viernes de Halloween con normalidad, mientras que Jaime Esteban Moreno se debatía entre la vida y la muerte en un centro médico de Bogotá. Finalmente, aquel 31 de octubre, el estudiante de Los Andes falleció.

Para muchos es sorprendente la naturalidad con la que caminaba, pues horas atrás había tenido una fuerte pelea, pero, por su actitud, parecía que no hubiera pasado nada. Eso sí, él le contó a algunas personas de la zona lo que había pasado en Chapinero.

Noticias Caracol mostró otros videos en los que se ve a Ricardo González el 1 de noviembre. Ese sábado, él también llegó a trabajar con normalidad antes de las 9 de la mañana y parecía tener la misma ropa que había usado la noche de la agresión.

Con el pasar de la mañana, se divulgó la noticia que Moreno había muerto y cerca del mediodía, Ricardo González le entregó el puesto de trabajo a su jefe, esperó el pago correspondiente y huyó de San Victorino.

Varios videos de cámaras de seguridad de San Victorino, conocidos por Noticias Caracol, captaron a Ricardo González, el otro presunto responsable de la muerte de Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Esto es lo que se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en… pic.twitter.com/3lEzVqUyr9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

Esa fue la última vez que se supo algo de él, aunque fue hasta el martes 4 de noviembre que se divulgó la imagen de su rostro y más detalles de su identidad. La búsqueda de las autoridades empezó tarde, lo que le dio la oportunidad de escapar.

Las críticas a las autoridades por esta situación son claras, pues la congresista María José Pizarro, dueña del bar en el que estuvieron acusados y la víctima, aseguró que puso a disposición de las autoridades las cámaras de seguridad del lugar, pero estas solo se divulgaron cuando los medios de comunicación lo hicieron.

