El asesinato de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de la Universidad de Los Andes, continúa desvelando más detalles gracias a las declaraciones judiciales surgidas en las audiencias recientes. El caso que se está construyendo presenta un panorama inquietante de violencia premeditada por parte de los presuntos responsables en la madrugada de Halloween en Chapinero, Bogotá.

Juan David, amigo de la víctima, proporcionó uno de los testimonios más reveladores. Enfatizó que la agresión ocurrió alrededor de las 3:25 a.m. cuando fueron interceptados por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien estaba disfrazado con la cara pintada de rojo y negro. “Sin mediar palabra, Suárez Ortiz golpeó a Jaime Esteban por la nuca, derribándolo instantáneamente”, relató el testigo en las audiencias judiciales.

De hecho, Noticias Caracol publicó un video inédito en el que muestra desde otro ángulo cómo fue la agresión por parte de Juan Carlos Suárez y sus cómplices. En la grabación primero se ve cómo le propina varios golpes a Jaime Moreno, luego el amigo lo alcanza a quitar y es ahí donde aparece Ricardo González, hombre vestido de negro, quien llega por detrás y con una patada fulimnante hace caer al estudiante. Detrás de él venía la mujer disfrazada de azul, presuntamente motivando a los dos hombres a endurecer la agresión.

Según otro testimonio, Suárez Ortiz, caracterizado con un personaje de la película ‘El Club de la Pelea’, parecía buscar aprobación y aliento dentro del grupo para continuar con la agresión. La mujer de azul se burló de la víctima e incitó a más violencia. Parte de esta brutalidad fue captada en un video grabado con un teléfono móvil.

Además, según una tercera testigo, la violencia no solo no cesaba, sino que los implicados usaban frases como “tiene que pegarle bien” y “yo sé que puedo acabar con ese man”. Estas declaraciones indicarían que la agresión fue premeditada y coordinada.

Otro testimonio aportado por una testigo desde un segundo piso concordó con las otras declaraciones, subrayando la participación del otro individuo con “orejas de conejo”, lo que amplía aún más la escena de violencia colectiva.

La Fiscalía General de la Nación ha resaltado que, según los videos de seguridad, Jaime Esteban no ofreció resistencia ni atacó, sino que fue acosado, derribado y golpeado de manera desmedida y cobarde hasta que quedó inconsciente. Este punto es crucial para el proceso judicial que avanza contra Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado como el principal sospechoso.

