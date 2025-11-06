La misteriosa muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, sigue provocando controversia y nuevas sospechas sobre lo ocurrido en los días posteriores a su fallecimiento.

Las dudas se centran ahora en la desaparición de 15 millones de pesos, dinero que, según su familia, habría desaparecido de la casa donde vivía la joven, y que estaría relacionado con su pareja sentimental, Miguel López, conocido como ‘Samor One’.

El tema volvió a agitarse luego de las declaraciones de Manuel Ariza, padre de la influenciadora, quien aseguró en ‘Voz de Fondo Pódcast’ que sí alcanzó a ver el dinero cuando visitó a su hija el 8 de octubre, poco antes de su muerte.

“Ella me mostró el dinero, me dijo que era para un proyecto que tenía, pero no sé cuál era. El dinero sí lo vi”, señaló el padre, dejando en evidencia que la suma existía y que desapareció tras el fallecimiento de la joven.

Ariza también afirmó que, contrario a lo que se ha dicho sobre ‘Samor One’, él sí habría ingresado a la vivienda después de la tragedia. “Dicen que él no entró a la casa después de que pasó todo esto, y él sí entró”, aseguró.

Qué pasó con las pertenencias de ‘Baby Demoni’

Además del dinero, el padre denunció que también se extraviaron los celulares y un computador de su hija, lo que agrava aún más las sospechas:

“Hay muchas cosas inciertas que no cuadran”, insistió.

El caso de ‘Baby Demoni’ continúa bajo la lupa pública, entre versiones cruzadas, inconsistencias y un creciente clamor de su familia por esclarecer qué ocurrió realmente con su muerte y con los objetos desaparecidos.

