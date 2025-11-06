Este jueves 6 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la justicia ordinaria, se mantuvieron en curso las audiencias de imputación de Juan Carlos Suárez Ortiz, aprehendido a propósito del fatal suceso que involucra la muerte de Jaime Esteban Moreno, un estudiante universitario de Los Andes, la cual tuvo lugar en Bogotá el pasado 30 y madrugada del 31 de octubre, en plena celebración de Halloween.

La Fiscalía General de la Nación presentó cuatro testigos que avalan la premisa de que el crimen se efectuó de forma preintencional. Uno de estos testigos, estudiante de la Universidad de Los Andes, brindó detalles esclarecedores, recogidos por la Fiscalía, sobre los sucesos que presuntamente desencadenaron el atentado contra Moreno, según informó El Tiempo.

Con base en sus testimonios, originariamente, Suárez Ortiz se encontraba en estado de alteración en el bar, pero después de recibir un golpe en el abdomen pareció calmarse temporalmente. Sin embargo, a instancia de sus compañeros, en concreto, una jovencita con un disfraz de color morado, Ortiz volvió a agitarse y luego persiguió y agredió a Moreno, de acuerdo con el rotativo.

“(Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él [Moreno]”, dice el testimonio obtenido por la Fiscalía y replicado por el impreso.

Corroborando este testimonio, la Fiscalía reveló la grabación de una cámara de seguridad que muestra cómo Suárez Ortiz persigue a Moreno al salir del bar. Adicionalmente, declaró que durante la festividad de Halloween, Ortiz habría proferido amenazas, declarando: “Denme ánimos y yo lo hago, porque sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”, tal como informó el periódico.

De hecho, la mujer del disfraz lo desafía con una frase que lo habría incitado a agravar la golpiza contra Moreno: “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, agregó el testimonio.

Sumado a ello, se ha conocido en el informe periodístico una supuesta conversación de Juan Carlos Suárez con el amigo de camisa blanca que aparece en los videos y que intenta defender a Moreno: “Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo, tu ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa o también me va tocar pegarte a ti”.

El expediente del caso se compone de una extensa documentación de aproximadamente 300 páginas que reúnen datos probatorios, testimonios, análisis y grabaciones que dan luz sobre el móvil y progresión del ataque a Moreno.

La Fiscalía afirma que Juan Carlos Suárez Ortiz actuó con premeditación, impulsado por sus compañeros, lo que se traduce en un asesinato preintencional contra Jaime Esteban Moreno, según explicó el citado diario. Los testimonios, grabaciones y amenazas registradas forman parte de la investigación en curso, que aspira a clarificar completamente la secuencia de acontecimientos y posibles responsabilidades adicionales.

