La inseguridad en Bogotá sigue desatada y sin control ante la mirada de las autoridades que han reducido su capacidad en la ciudad, lo que ha derivado en una ola de delincuencia en varias partes de la capital y que mantiene en vilo a los habitantes, quienes ven como a diario ocurren casos de asesinatos, robos y extorsión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Super loco”: habló mujer que dice conocer a capturado por crimen de Jaime Esteban Moreno)

Ahora, en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, una historia insólita ocurrió en una de las viviendas, donde fue asesinado un joven de 16 años identificado como Andrés David Vargas, quien se encontraba descansando en su casa cuando recibió una llamada de unos supuestos amigos que le pidieron que saliera del inmueble y, al parecer, en la calle recibió varios disparos, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El tío del joven Wilfredo Vargas dio detalles al citado comunicador de lo que sucedió con su sobrino: “El muchacho estaba en la casa con la hermana, unos amigos lo mandaron a llamar a que saliera y a los 15 minutos la hermana lo encuentra tirado en el piso, abaleado y le propinaron 4 disparos en la cabeza y dos en el pecho. Necesitamos ayuda de las autoridades y encontrar a los responsables de la muerte de mi sobrino”.

Lee También

Al parecer, lo que le dijeron los amigos en dicha llamada fue “venga, parce, salga rápido, lo necesitamos”, a lo que el joven, llevado por la curiosidad, salió de su casa con un saco y fue allí donde encontró la muerte. La víctima fue llevado al hospital de Meissen, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo con la emisora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Por ahora se desconocen los motivos que llevaron a estos hombres a cometer este crimen, pero una de las hipótesis que se maneja es un ajuste de cuentas pero por problemas personales, ya que la víctima era tan solo un joven de 16 años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.