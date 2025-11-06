En la madrugada festiva del 31 de octubre de 2025, en plena celebración de Halloween en la capital colombiana, Bogotá se vio estremecida por un suceso que ha producido un amplio debate jurídico y social. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven oriundo de la ciudad, fue asesinado tras ser víctima de una brutal golpiza en la localidad de Chapinero, específicamente en la calle 64 con carrera 15.

Juan Carlos Suárez Ortiz, considerado uno de los presuntos responsables materiales del crimen, fue detenido y, el 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado en su contra. Ha sido el tratamiento jurídico de este caso y la aplicación de ciertas figuras legales lo que ha despertado especial atención y críticas, sobre todo por lo que ocurrió en la audiencia.

En esta línea, recordemos que durante la imputación, la Fiscalía intentó aplicar a Suárez Ortiz la agravante de “motivo abyecto o fútil”. Esta figura, de ser aceptada tal como lo sostiene el ente investigador, tiene implicaciones relevantes: elevaría la pena potencial a entre 40 y 60 años de prisión. Se argumentó que el acto homicida se llevó a cabo por una causa irrelevante, desatándose una desproporción evidente entre el móvil y la gravedad del delito.

No obstante, tanto la defensa como el juez mostraron reservas para aceptar dicho planteamiento, lo que llevó a la fiscal a reiterar y justificar su tesis en tres ocasiones. Este aspecto ha sido duramente criticado por expertos jurídicos, entre ellos, el abogado penalista Francisco Bernate, representante de víctimas y cabeza del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, según El Tiempo.

Al respecto, Bernate que afirmó que “el término ‘motivo fútil’ es un concepto elemental del derecho penal, enseñado desde los primeros semestres de la carrera”, cuestionando así el manejo de la Fiscalía en este aspecto. Tal crítica se basó en que consideró “penoso” la falta de claridad en la argumentación de la fiscal”, dijo en el rotativo.

Francisco Bernate también profundizó en los matices que distinguen el “motivo fútil” del “motivo abyecto”, aclarando que mientras el primero es un motivo intrascendente o sin importancia, el segundo alude a una bajeza o maldad grave, como el odio, la venganza, la envidia o el resentimiento. En este sentido, sostuvo: “Los celos, la envidia, el rencor, eso es un motivo bajo, cuando yo mato a alguien por celos, eso es abyecto; fútil es cuando no tiene importancia”.

De hecho, en la audiencia de imputación de cargos se veía como Bernate y otros presentes en la sala mostraban su desconcertación por la conducta de la fiscal, que incluso pidió varios espacios de receso para organizar sus ideas y los argumentos para el delito de homicidio agravado, ya que el imputado debía tener completamente claro el por qué lo estaban señalando.

