Este miércoles, Juan Carlos Suárez se presentó frente a un juez, la Fiscalía, la representación de víctimas y acompañado de su abogado defensor y el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, para responder por el homicidio del estudiante de Los Andes que falleció en Bogotá el pasado 31 de octubre.

Siga acá en vivo la transmisión con todo lo que pasa en esta audiencia virtual en la que la Fiscalía le imputará cargos a Juan Carlos Suárez:

El joven de 27, que fue capturado el 31 de octubre cuando estaba disfrazado de diablo, ha sido el principal señalado por la muerte del estudiante de 20 años, al que, como se ve en los videos, golpearon ferozmente hasta hacerlo sangrar.

Suárez no ha dado ni una sola entrevista, pero en sus primeras palabras en la audiencia de imputación de cargos se notó muy nervioso y asustado, pues esta es la primera vez que le darán a conocer los delitos de los que se le acusa y el tiempo de prisión en la cárcel.

Durante esta imputación de cargos, la Fiscalía señaló que Juan Carlos Suárez podría pagar una pena de 480 meses a 600 meses, es decir entre 40 y 50 años. Sin embargo, los representantes de la víctimas señalaron que podría sumarse una 30 % más de la pena, es decir que esta empezaría desde los 510 meses, es decir 42 años y 6 meses.

A Suárez también le explicaron en esta imputación de cargos que puede o no declararse culpable por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, con lo cual habrá una rebaja de pena. En caso de no hacerlo, él podrá seguir en el proceso y hacerlo más adelante.

Juan Carlos Suárez, dice la Fiscalía, fue capturado con dos mujeres, pero ambas dos quedaron el libertad durante el fin de semana. Sobre ellas, dice el abogado defensor, aún no hay hechos probatorios que las vinculen directamente con el caso, pero deberán seguir ligadas al proceso, por ser testigos del hecho.

Por el momento, no se sabe nada de Ricardo González, el otro joven que agredió a Jaime Esteban la madrugada del 31 de octubre, quien estaría fugitivo.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.