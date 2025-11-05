Este miércoles se realizó la imputación de cargos a Juan Carlos Suárez, el único hombre capturado y acusado frente a un juez por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en la madrugada del 31 de octubre.

Sin embargo, esta imputación estuvo cargada de momentos incómodos, tensionantes y preocupantes para la justicia del caso y la defensa de Jaime Esteban.

De entrada, la jueza dio a conocer que ya había enviado parte del material probatorio a algunas personas que estaban en la audiencia, pero el juez le llamó la atención, pues aún no habían llegado a esta etapa del juicio, pues esta se trataba de la imputación de cargos.

También, la fiscal delegada para este caso fue cuestionada constantemente por el juez y el abogado del acusado, pues no supo argumentar las razones por las cuales solicitaba entre 400 y 600 meses de prisión para Juan Carlos Suárez.

Inicialmente, lo justificó con el artículo 104, numeral 4 y numeral 6 del Código Penal Colombiano; así como el artículo 58, numeral 10. Sin embargo, cuando el juez le pidió que fuera más clara sobre los móviles por los cuáles Suárez podría haber incurrido en estos delitos, ella no supo argumentarlo.

Fue tan poca la argumentación que dio la fiscal, que el abogado defensor de los derechos de Jaime Esteban pidió la palabra para solicitar que la fiscal se tomara un tiempo y organizara bien todo el material que la llevara a dar una buena argumentación.

Tras 10 minutos de receso, la fiscal volvió a tener la palabra, pero una vez más titubeo varias veces ante las preguntas del juez, lo que hizo que los abogados que estaban presentes en la sala se tomaran la cabeza e hicieran otros gestos.

Fue el juez quien le pidió a la fiscal tener tranquilidad para no cometer errores en esta fase inicial del caso, pues era necesario que el imputado tuviera claros todos los cargos y consecuencias por los que se le estaba acusando en esta primera audiencia.

Luego de varios intentos y ayudas del juez, el abogado de Jaime Moreno y el representante de víctimas, la audiencia pudo continuar.

Finalmente, el juez dijo que Suárez está “imputado por el delito de homicidio en calidad de coautor, contenido en el artículo 103, en la circunstancia de agravación en el artículo 104, numeral séptimo”.

Luego de esto, Suárez solicitó reunirse en privado con su abogado para seguir con el proceso, pues lo siguiente es saber si él se declara culpable o no.

