La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, avanza en medio de un proceso judicial que mantiene la atención pública en Bogotá.

El crimen ocurrió en la madrugada de Halloween de 2025, cuando el joven fue brutalmente agredido tras salir de una fiesta en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Chapinero, según informó El Tiempo.

De acuerdo con el rotativo, el agresor principal, Juan Carlos Suárez Ortiz, habría reaccionado a las palabras que le dijo la mujer que lo acompañaba y que estaba disfrazada de azul.

Para la Fiscalía, la joven, identificada como Kleidymar Fernández, sería la determinadora de la agresión que terminó con la vida de Moreno; sin embargo, no se conoce sobre ninguna orden de captura en su contra.

Cabe recordar que Fernández estaba acompañada de Bertha Parra Torres y las dos fueron capturadas el mismo día que ocurrieron los hechos, aunque horas después quedaron libres.

¿Qué le dijo la mujer disfrazada de azul a Jaime Esteban Moreno?

En las últimas horas, el ente acusador dio a conocer el testimonio del amigo de Moreno, quien presenció la golpiza. Se trata de Juan David, quien reveló las últimas palabras que Fernández le habría dicho a la víctima.

Aunque las dos mujeres inicialmente detenidas fueron puestas en libertad, continúan vinculadas al proceso judicial por la muerte de Moreno. La Fiscalía evalúa si podrían ser cómplices o partícipes del crimen, mientras se mantiene la búsqueda del segundo hombre implicado directamente en la agresión.

“En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar: ‘Ahí tiene para que siga acosando’ y al observar esto, se corren a otro lado”, aseguró el testigo.

Además, en escena estaba otra joven, que sería amiga de Juan David, quien buscó averiguar el motivo de la paliza que le dieron al estudiante de Los Andes e interrogó a una de las mujeres.

“Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres”, agregó el declarante.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno NO puede quedar impune. Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte. Que haya justicia. A los responsables que les caiga todo el peso de la ley.

