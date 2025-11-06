El crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, causó consternación y debate en la sociedad colombiana. Moreno, de 20 años, fue víctima de una brutal golpiza durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, después de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá.

El homicidio, captado por cámaras de seguridad, mostró la participación de al menos dos agresores. Uno de ellos, Juan Carlos Suárez Ortiz, fue arrestado en flagrancia y enfrenta cargos por homicidio agravado.

Según indicó El Tiempo, en la audiencia de imputación, Suárez Ortiz no aceptó los cargos. La Fiscalía General de la Nación considera que podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de prisión.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno NO puede quedar impune. Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte. Que haya justicia. A los responsables que les caiga todo el peso de la ley. pic.twitter.com/kJ2fM1EID6 — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) November 3, 2025

¿Qué pasó con el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno?

Mientras tanto, el segundo agresor, identificado como Ricardo González, continúa prófugo. En este sentido, Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, dio detalles en diálogo con Blu Radio.

El jurista aseguró que el segundo sospechoso identificado como Ricardo González tiene nacionalidad colombo-venezolana y, aunque se sospechaba que había huido hacia Cartagena (de donde habría llegado a la capital del país), ahora se cree que huyó hacia Venezuela para evadir la justicia.

Rincón pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para ubicar a González. Asimismo, aseguró que sus representados no buscan una indemnización, sino que se haga justicia.

“Hay un grado alto de probabilidad de que eso ocurra. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la comunidad y la ciudadanía, si conocen o tienen información para dar con la ubicación de este sujeto, no duden en comunicarse con la Policía o la Fiscalía”, indicó el penalista a la emisora.

¿Cuál es la relación entre los agresores de Jaime Esteban Moreno?

Por otra parte, en el ‘Reporte Coronel’, de W Radio, se aclaró que Suárez le habría regalado la boleta de ingreso a González al evento denominado ‘Relaja la pelvis’ del establecimiento Before Club.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa en curso. Juan Carlos Suárez Ortiz permanece bajo detención preventiva y se espera que este jueves se le ratifique la medida de aseguramiento.



