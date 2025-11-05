Continúan las investigaciones por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. Aunque ya hay un capturado por los hechos, las autoridades buscan a un joven identificado como Ricardo González.

Los medios de comunicación concentran su atención en videos que evidencian las circunstancias del crimen, destacando la participación de dos hombres: uno de ellos ya judicializado, y el otro aún prófugo de la justicia.

Juan Carlos Suárez es el joven que se encuentra detenido desde la madrugada de octubre y que se encontraba en compañía de dos mujeres que, aunque también fueron detenidas, fueron liberadas posteriormente, aunque seguirían vinculadas a la investigación, según informó El Tiempo.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno NO puede quedar impune. Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte. Que haya justicia. A los responsables que les caiga todo el peso de la ley. pic.twitter.com/kJ2fM1EID6 — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) November 3, 2025

¿A qué se dedican las mujeres que presenciaron golpiza a Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con el rotativo, se trata de Kleidymar Fernández Sulbarán, de Venezuela, y Bertha Parra Torres, de Popayán, quienes, de acuerdo a videos publicados en redes sociales, presenciaron la golpiza y se busca determinar su papel en la lamentable situación.

Además, el citado medio investigó y encontró que Fernández se identificó ante las autoridades como comerciante y asesora de ventas. Mientras que Parra, inicialmente, dijo que era bachiller y empleada de una empresa.

Sin embargo, luego le aseguró a la Fiscalía que era economista de profesión y que reside en el barrio Timiza en la localidad de Kennedy, de Bogotá, pero también aparecía como beneficiaria del subsidio de ingreso solidario.

