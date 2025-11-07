La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia se defiende ante las críticas y aclaraciones que se han producido en torno a su rol y responsabilidad en el caso Before Club, tras la muerte de Jamie Esteban Moreno Jaramillo el 31 de octubre de 2025. A través de un comunicado, la entidad estatal informó que no ha recibido denuncias ni ha identificado incumplimientos técnicos relacionados con el establecimiento donde ocurrió el lamentable incidente.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es un hueco”: joven despotricó de bar en el que estuvo Jaime Esteban Moreno antes de morir)

“La SIC y la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos y Metrología Legal lamentaron profundamente el hecho y se solidarizaron con la familia y comunidad afectada,” se pudo leer en el comunicado “nuestra competencia se limita a la verificación del cumplimiento de reglamentos técnicos asignados expresamente a su vigilancia”.

Las tareas de la SIC, centradas en cumplir y garantizar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, se han visto subrayadas en redes sociales. Muchos debates y comentarios cuestionan la competencia de la entidad sobre algunos aspectos como la seguridad privada, aforo, tipo de evento y orden público. Sin embargo, la SIC ha reiterado que estos temas son responsabilidades de otras autoridades municipales o nacionales, como la Policía y las entidades de movilidad urbana.

Lee También

La SIC lamenta el fallecimiento del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo 🕊️ y expresa su solidaridad con su familia.

Aclara que, en el caso del establecimiento Before Club, no ha recibido denuncias ni identificado incumplimientos a reglamentos técnicos bajo su competencia. pic.twitter.com/X2CyDtSIlK — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) November 6, 2025

Proteger la seguridad, la salud y los derechos de los consumidores es el norte de la Superintendencia. Si existen indicios técnicos de riesgos o incumplimientos, la entidad puede aplicar medidas correctivas o sanciones. De hecho, se sabe que la SIC ha intervenido en establecimientos como Andrés Carne de Res y algunos hoteles en San Andrés y Palomino, donde sí hubo hallazgos técnicos para actuar.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha enfatizado que su intervención es técnica, independiente y centrada en el consumidor, y que no tiene atribuciones sobre el control del orden público, el transporte nocturno, los horarios de funcionamiento de establecimientos ni el control de aforos.

En su comunicado, la SIC reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes y evaluar cualquier denuncia relacionada con incumplimientos o riesgos técnicos. Además, reafirmó su compromiso con la transparencia, seguridad y comunicación clara para garantizar el cumplimiento estricto de las normas en espacios comerciales y de esparcimiento.

Por último, la entidad aclaró que no se han recibido reportes que justifiquen actuaciones técnicas en su ámbito ante la controversia surgida tras el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno en inmediaciones a Before Club.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.