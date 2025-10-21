La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó este lunes el cierre inmediato de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, al detectar fallas graves en las instalaciones eléctricas y de gas combustible que “representan un riesgo inminente para la vida, la salud y la seguridad de trabajadores, clientes y visitantes”.

La medida fue adoptada tras visitas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los locales ubicados en la Calle 3 No. 11A–56 del municipio de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12–15/21 de Bogotá. Los técnicos de la SIC encontraron deficiencias críticas en las instalaciones, entre ellas “conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en los tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y problemas de ventilación en zonas con gas combustible”.

De acuerdo con el comunicado oficial, también se hallaron uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos, lo que genera alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

Por estos motivos, la SIC impartió cuatro medidas administrativas preventivas y abrió cuatro investigaciones contra la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos. Además, ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades económicas, incluidas las de restaurante, bar, bailadero, espectáculos y eventos.

La autoridad explicó que los locales no podrán abrir al público hasta tanto la empresa demuestre que ha corregido las fallas detectadas y cumpla con los reglamentos técnicos de electricidad (RETIE) y de gas combustible. Una vez se acrediten las correcciones y se eliminen los riesgos, la Superindustria procederá al levantamiento de las medidas.

La SIC recordó que el cumplimiento de estos reglamentos “es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible”.

Asimismo, advirtió que incumplir las órdenes o reincidir en las fallas podría derivar en sanciones económicas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

Las medidas fueron notificadas a la empresa el lunes en la tarde y entraron en vigencia de inmediato, por lo que desde hoy los establecimientos deben permanecer cerrados al público mientras se adelantan las correcciones y las investigaciones respectivas.

Según dice la SIC, la investigación se hizo en cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

Cabe recordar que en los últimos años se han hecho varias denuncias sobre lo que sucede en las dos sedes de Andrés. En el de Chía sucedió un terrible accidente en el que Laura Villamil, una artista que trabajaba en el lugar, salió afectada en gran parte de su cuerpo. La joven duró más de 2 meses hospitalizada y las consecuencias para su vida son evidentes. En ese caso, se señaló a Andrés de no contar con todas las garantías para atender una situación de emergencia de tal magnitud, a pesar de que todos los fines de semana hay este tipo de ‘shows’.

En el local ubicado en la Zona T, de Bogotá, también hubo denuncias de sustancias corrosivas que les cayeron a varios visitantes. Estas personas aseguran que en el lugar no les prestaron unos primeros auxilios adecuados y que todo ocurrió cuando una máquina del lugar expulsó líquidos. En ese mismo lugar, un ‘influencer’ asegura que le cayó una piedra.

