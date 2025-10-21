La cadena de restaurantes Andrés Carne de Res se pronunció tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar el cierre inmediato de sus establecimientos en Bogotá y Chía, debido a graves riesgos detectados en las instalaciones eléctricas y de gas.

Según la SIC, estas fallas representaban un peligro inminente para la vida y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes, lo que llevó a la imposición de una medida preventiva de cierre total.

En respuesta, Andrés Carne de Res emitió un comunicado en el que afirmó haber cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la Superintendencia durante las inspecciones previas realizadas el 10 y 11 de septiembre.

La empresa sostuvo que ya realizó las adecuaciones necesarias para mejorar los sistemas eléctricos y de gas, y que este martes radicará ante la autoridad competente los soportes que demuestran las correcciones efectuadas.

Con ello, busca que se levante la medida y se permita la reapertura de los restaurantes lo más pronto posible.

Finalmente, la compañía reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar de sus visitantes y la mejora continua de sus operaciones, destacando que su prioridad sigue siendo ofrecer un servicio responsable y seguro.

