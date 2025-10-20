La caída, que comenzó en horas de la mañana, ha dejado a muchos sin poder hacer transferencias, pagos o consultar saldos. Lo que inicialmente parecía un fallo temporal terminó siendo una caída masiva de servicios digitales a nivel global, causada por una falla en Amazon Web Services (AWS), uno de los proveedores tecnológicos más grandes del mundo y base de la infraestructura digital de numerosas empresas, incluyendo bancos y aplicaciones financieras.
(Lea también: Cómo pedir préstamos en Nequi y Daviplata: es fácil y ofrecen desembolso en minutos)
Según AWS, el problema se originó en su región US-EAST-1, ubicada en Virginia del Norte (Estados Unidos). El fallo afectó el funcionamiento del servicio Amazon DynamoDB, una base de datos esencial para miles de plataformas en todo el mundo.
@pulzocolombia Se cayeron Bancolombia y otros bancos debido a una caída de la nube de Amazon que afectó empresas a nivel mundial. #bancolombia #amazon #caida #fyp ♬ son original – Cat’slife – chubby_s_life
Entre las plataformas afectadas estuvieron Amazon Prime Video, Alexa, Snapchat, Duolingo, Canva, Fortnite, Epic Games Store, e incluso servicios de inteligencia artificial como ChatGPT y Perplexity.
En Colombia, además de Bancolombia, Daviplata y Nequi, usuarios reportaron intermitencias en aplicaciones como Banco de Bogotá, Nubank, Lulo Bank y Dale!, lo que evidencia la magnitud del fallo, que a las 6:00 p. m. no ha sido solucionado.
Cuánto puede durar la falla de Nequi, Bancolombia y Daviplata
AWS confirmó que sus ingenieros trabajan en la recuperación del servicio y que ya se observan “signos de mejora”, aunque advirtió que podrían persistir demoras y errores intermitentes mientras se restablecen por completo los sistemas.
Algunos usuarios aseguran que ciertas funciones, como las notificaciones o los accesos parciales, han comenzado a reactivarse lentamente, el envío de dinero sigue bloqueado.
En redes sociales, la frustración es evidente. Decenas de internautas aseguran que no pueden hacer pagos, retirar dinero o recibir transferencias.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO