La caída, que comenzó en horas de la mañana, ha dejado a muchos sin poder hacer transferencias, pagos o consultar saldos. Lo que inicialmente parecía un fallo temporal terminó siendo una caída masiva de servicios digitales a nivel global, causada por una falla en Amazon Web Services (AWS), uno de los proveedores tecnológicos más grandes del mundo y base de la infraestructura digital de numerosas empresas, incluyendo bancos y aplicaciones financieras.

Según AWS, el problema se originó en su región US-EAST-1, ubicada en Virginia del Norte (Estados Unidos). El fallo afectó el funcionamiento del servicio Amazon DynamoDB, una base de datos esencial para miles de plataformas en todo el mundo.

Entre las plataformas afectadas estuvieron Amazon Prime Video, Alexa, Snapchat, Duolingo, Canva, Fortnite, Epic Games Store, e incluso servicios de inteligencia artificial como ChatGPT y Perplexity.

En Colombia, además de Bancolombia, Daviplata y Nequi, usuarios reportaron intermitencias en aplicaciones como Banco de Bogotá, Nubank, Lulo Bank y Dale!, lo que evidencia la magnitud del fallo, que a las 6:00 p. m. no ha sido solucionado.

Cuánto puede durar la falla de Nequi, Bancolombia y Daviplata

AWS confirmó que sus ingenieros trabajan en la recuperación del servicio y que ya se observan “signos de mejora”, aunque advirtió que podrían persistir demoras y errores intermitentes mientras se restablecen por completo los sistemas.

Algunos usuarios aseguran que ciertas funciones, como las notificaciones o los accesos parciales, han comenzado a reactivarse lentamente, el envío de dinero sigue bloqueado.

En redes sociales, la frustración es evidente. Decenas de internautas aseguran que no pueden hacer pagos, retirar dinero o recibir transferencias.

