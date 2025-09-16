En Colombia, las billeteras digitales como Nequi y Daviplata han transformado la forma en que los ciudadanos acceden a servicios financieros, incluyendo préstamos rápidos con procesos simplificados y desembolso inmediato.

(Lea también: “No tiene sentido”: Nubank alzó la voz por situación con préstamos de bancos en Colombia)

Estas plataformas, que suman millones de usuarios, ofrecen opciones de crédito adaptadas a diferentes necesidades, desde montos pequeños hasta préstamos más grandes, con requisitos accesibles pero estrictos en términos de cumplimiento financiero.

En un contexto donde la inclusión financiera es clave, con solo el 35,5 % de los adultos accediendo a crédito formal según el Banco de la República, estas aplicaciones se han convertido en herramientas esenciales para facilitar el acceso al financiamiento en 2025.

Lee También

Nequi: cómo pedir Préstamo Salvavidas

Nequi, con más de 26 millones de usuarios en Colombia según datos de Bancolombia en 2025, ofrece el Préstamo Salvavidas, un crédito de $ 100.000 a $ 500.000 que debe pagarse en un mes.

El proceso es completamente digital desde la aplicación. Los pasos son:

Ingresar a la ‘app’, dirigirse a Servicios en la categoría Finanzas y seleccionar Préstamos .

Elegir la opción Préstamo Salvavidas y el monto deseado.

Aceptar los términos y condiciones .

Esperar la evaluación crediticia de Nequi, que revisa el comportamiento financiero del usuario.

Validar la identidad con una imagen del rostro.

La aprobación depende de factores como la edad, el historial de pagos y la liquidez en la cuenta. Una vez aprobado, el dinero se deposita directamente en la cuenta Nequi, agilizando el acceso al crédito.

Pesos colombianos / Getty

Lee También

Daviplata: Nanocrédito con notificación previa

Daviplata, otra de las billeteras digitales más usadas, con 18 millones de usuarios, ofrece el Nanocrédito, con montos desde $ 50.000 hasta $ 4.988.000, explica La República.

A diferencia de Nequi, el proceso inicia con una oferta personalizada enviada por SMS al número 898999 o vía WhatsApp al 3209989039. Los pasos incluyen:

Recibir el mensaje que confirma la disponibilidad del crédito.

Solicitar el monto a través de la ‘app’ o el canal indicado.

Recibir el desembolso directamente en la cuenta Daviplata.

Pagar desde la ‘app’ o en corresponsales autorizados.

Los requisitos incluyen un buen comportamiento financiero y cumplimiento de las condiciones de la entidad, como liquidez en la cuenta y cumplimiento de pagos previos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.