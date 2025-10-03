Nequi, una de las billeteras digitales más usadas en Colombia, informó que su aplicación tendrá una suspensión temporal debido a un mantenimiento programado en sus servidores. La medida se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre de 2025, desde las 2:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., y afectará a todos los usuarios de la plataforma.

La compañía explicó que este tipo de mantenimientos son necesarios para mejorar la seguridad, la estabilidad y el desempeño del sistema, con el fin de garantizar la protección de los datos y el buen funcionamiento de las operaciones financieras. “Es una medida para seguir mejorando”, destacó Nequi en su comunicado.

Servicios de Nequi que no servirán por mantenimiento en octubre

Durante las tres horas que dure el mantenimiento, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación ni hacer transacciones. Esto incluye transferencias de dinero, pagos de servicios públicos, recargas de celular y cualquier otra operación que requiera el uso directo de la aplicación. Sin embargo, la entidad aclaró que quienes tengan la tarjeta Nequi Visa podrán realizar pagos físicos con normalidad, siempre y cuando cuenten con saldo disponible en su cuenta, ya que este servicio no depende del acceso a la aplicación.

Según la empresa, estos cierres temporales corresponden a medidas que buscan reforzar la seguridad de las billeteras digitales, atender denuncias y solicitudes de los usuarios y mejorar de manera constante la experiencia en la plataforma. Además, señaló que los mantenimientos permiten prevenir posibles fallos en el sistema financiero, lo que garantiza un mejor servicio a futuro y protege la salud financiera de sus clientes.

Nequi estrenó aplicación

Nequi lanzó oficialmente Nequi Negocios, una aplicación pensada para emprendedores, trabajadores independientes y pequeños comercios en Colombia. La herramienta, desarrollada en alianza con Wompi, convierte el celular en un datáfono digital que permite recibir pagos con tarjetas, códigos QR o enlaces, sin necesidad de equipos adicionales. Su objetivo es facilitar las transacciones, ampliar las opciones de cobro y apoyar el crecimiento de quienes trabajan por cuenta propia. La app está disponible gratis en Android y iOS, y durante los primeros tres meses los métodos de pago habilitados no tendrán costo.

El dinero recibido se transfiere directamente a la cuenta Nequi del comerciante, de forma inmediata si es con QR Negocios o al siguiente día hábil en otros casos. Además, la aplicación ofrece reportes de ventas y confirmaciones en tiempo real, fortaleciendo la organización de los negocios. La compañía también destacó la importancia de la seguridad, recomendando a los usuarios proteger sus datos y usar únicamente canales oficiales.

