El asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno mantiene consternada a la opinión pública, no solo en Bogotá, sino también en todo el país.

Estos hechos se presentaron en la madrugada del pasado viernes 31 de octubre a las afueras del Before Club, ubicado en la avenida Caracas con calle 63, que había organizado una fiesta denominada ‘Relaja la Pelvis’.

Lo que pocos sabían es que en ese mismo sector, y días antes de esa tragedia, tuvo lugar una fiesta que salió mal y en la que estaban involucrados adolescentes de clase alta, según destapó este sábado El Tiempo.

La fiesta que salió mal, días antes de la muerte de Jaime Esteban Moreno

Esto salió a la luz luego de que la unidad investigativa del periódico tuviera acceso al expediente oficial del proceso por la muerte de Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

De acuerdo con el rotativo, unos ocho días antes del lamentable suceso, estudiantes de por lo menos 5 prestigiosos colegios se reunieron en una fiesta con barra libre en la zona ubicada en la calle 65, abajo de la Caracas.

Aunque todo transcurría en relativa calma, hacia la medianoche, los organizadores tuvieron que interrumpir la rumba de adolescentes por un exceso en el aforo y por varias peleas que dejaron heridos que se habrían agarrado a puños y botellazos.

Lo que pasó enseguida sería la prueba de que en el lugar había hijos de importantes dirigentes del país, de acuerdo con el citado medio. El lugar se llenó de escoltas de la UNP (Unidad Nacional de Protección) y de privados que retiraron a parte de los asistentes.

