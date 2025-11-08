El pasado 31 de octubre de 2025, una noche que debía estar marcada por la alegría y los disfraces de Halloween en Bogotá, terminó en caos y tragedia por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

Un informe reservado, divulgado por El Tiempo, reveló detalles desconocidos sobre uno de los señalados en el crimen, quien decidió huir de las autoridades y se desconoce su paradero.

Se trata de Ricardo González, identificado en las grabaciones como coautor del homicidio. Testigos y registros de cámaras muestran que González propinó un golpe certero a la víctima, dejándola tendida en el suelo.

¿Dónde vivía Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con el rotativo, González fue militar y estuvo vinculado al Batallón de Las Américas, ubicado en la calle 58 de Bogotá. En 2022 llegó a la capital desde Cartagena, donde residía en el barrio Las Gaviotas.

El señalado trabajó como guarda de seguridad y su último empleo fue como vendedor de perros calientes en la zona de San Victorino, en el centro de Bogotá. Renunció a este trabajo para evadir la justicia, según fuentes cercanas al caso.

Por otra parte, el periódico aseguró que las autoridades identificaron la vivienda en la que residía el prófugo. González frecuentaba el apartamento 101 de un conjunto residencial ubicado en San Cristóbal, localidad del oriente de Bogotá.

Esta información resulta clave para establecer su paradero actual, sumada a los datos reservados del proceso de investigación, que buscan esclarecer el papel exacto de González en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

