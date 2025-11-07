Juan Carlos Suárez se presentará por tercera vez en esta semana frente a un juez para decidir si va o no a la cárcel. La decisión se ha prolongado como consecuencia de varias acciones de los abogados.

Y aunque parece evidente la implicación del joven de 27 años en el asesinato de Jaime Moreno, pues en los videos y testimonios es claro que Suárez golpeó al estudiante de Los Andes, aún no se ha determinado si habrá medida de aseguramiento mural o extramural. Eso es lo que se conocerá este viernes en la audiencia que puede seguir en vivo acá:

La audiencia contra Juan Carlos Suárez ha estado cargada de dificultades. En el primer día, la fiscal delegada no supo argumentar las solicitudes hechas, con la que se pedía una pena de mínimo 40 años contra el imputado por homicidio. Esto retrasó la audiencia varias veces y obligó a tener recesos.

En el segundo día de audiencia, todo parecía transcurrir con normalidad, pero un cambio de última hora en la defensa de Suárez obligó a posponer la audiencia para este viernes. El abogado que ahora defenderá al imputado por homicidio en el caso de Jaime Moreno aseguró que no tenía pleno conocimiento del caso, razón por la que era necesaria que se aplazara la audiencia una vez más.

Se espera que este viernes ya se tome una decisión, pues el juez ha señalado que así debe ser, sin más dilaciones ni interrupciones. Una de las razones es que Cárdenas está detenido en una URI y podría ser trasladado al Bunker de la Fiscalía o a una cárcel.

