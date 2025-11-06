El segundo día de juicio contra Juan Carlos Suárez, único capturado y acusado por la muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Beltran también tuvo momentos que han llamado la atención, tal como sucedió el primer día.

La audiencia inició con un cambio de abogado. El acusado pidió un cambio en su defensa, pues ahora ya no estará con el jurista asignado por el Estado, sino con otro equipo con el que se contactó su familia.

Pues fue esta persona la protagonista de un tensionante momento con el juez del caso.

Cuando el representante de víctimas estaba empezando su argumentación para solicitar la prevención de la libertad en centro carcelario a Juan Carlos Suárez, fue interrumpido por el abogado del acusado. “Señoría, con todo respeto, una moción de orden”, dijo.

El juez del caso respondió: “Yo le otorgo el uso de la palabra, pero soy claro en indicarle, que usted debe respetar los turnos para hablar de las partes intervinientes. Usted no puede interrumpir de manera intempestiva sin ni siquiera hablar la mano para intervenir porque esto no es una conversación, es una audiencia. Entonces, yo a usted le exijo respeto y por favor doctor, tiene el uso de la palabra y le solicito al señor abogado defensor que por favor apague el micrófono”.

Así fue el momento más incómodo en la audiencia de este jueves:

Qué ha pasado en el caso de Jaime Esteban Moreno

Juan Carlos Suárez fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio y justificando varios hechos de aquel 31 de octubre, pidió una pena de entre 400 a 600 meses, es decir de 40 a 50 años, aproximadamente.

En la audiencia de este jueves, la fiscal, que es nueva luego del papelón ocurrido el pasado 5 de noviembre, contó con más claridad y al detalle cómo sucedió todo aquel 31 de octubre, día en el que, como lo muestran las cámaras de seguridad, Suárez y otro hombre que ha sido identificado como Ricardo González, golpearon a Jaime Moreno hasta provocarle la muerte.

Según la recolección de datos hecha por la Fiscalía, el joven actuó premeditadamente e impulsado por hechos ocurridos en un Oxxo, a pocos metros del lugar del crimen. Además, hizo mención al disfraz que llevaba el estudiante de Los Andes.

Esta fue la declaración completa de la Fiscal:

