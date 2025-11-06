Mientras avanza el proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en dar con el paradero del segundo presunto agresor, identificado como Ricardo Rafael González Castro, un joven cartagenero de 22 años que permanece prófugo desde la madrugada del 31 de octubre.

Según información conocida por W Radio y confirmada por fuentes del proceso, González Castro trabajaba en un puesto de venta de perros calientes en San Victorino, centro de Bogotá. Testimonios de personas cercanas señalan que, tras los hechos, el joven renunció a su empleo por mensaje de celular y desapareció sin dejar rastro.

Las autoridades no descartan que González haya huido a Cartagena, su ciudad natal, tras difundirse su fotografía y el video en el que se le observa participando en la agresión contra Moreno. De acuerdo con lo revelado por el periodista Daniel Coronell, la Policía ordenó que todos los organismos de seguridad mantengan su imagen entre las prioridades de búsqueda para lograr su captura.

“La instrucción de las autoridades es que cada agente de policía y cada miembro de un organismo de seguridad tenga su fotografía para efectuar cuanto antes su detención”, indicó Coronell en su informe.

Fuentes judiciales señalan que su orden de captura podría hacerse oficial en las próximas horas, dado el valor probatorio de los videos de seguridad y los testimonios que lo ubican en la escena del crimen, en el sector de Barrios Unidos, donde Moreno fue atacado brutalmente por dos hombres la madrugada del 31 de octubre, luego de salir del bar Before Club en Chapinero.

El informe también reveló que Suárez Ortiz —de 27 años y estudiante de Ingeniería Mecánica en Los Andes— habría sido quien pagó las entradas para la fiesta universitaria ‘Relaja la pelvis’, a la que González asistió pese a no pertenecer a la institución.

“Juan Carlos Suárez habría comprado cinco entradas. Cuatro fueron usadas por los dos presuntos agresores y por las mujeres Kleidymar Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres”, precisa el reporte.

Suárez, quien aparece en los videos con el rostro pintado completamente de rojo, fue capturado junto a las dos jóvenes mencionadas a solo cinco cuadras del lugar de la golpiza. Actualmente enfrenta una imputación por homicidio doloso agravado, mientras la familia de la víctima pide que se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario.

Hasta ahora, la última señal de vida de González fue su renuncia al trabajo en San Victorino y una comunicación breve con su jefe el viernes posterior a la fiesta de Halloween. Su familia tampoco tiene noticias suyas.

Las autoridades trabajan con equipos de investigación en Bogotá y la Costa Caribe para localizarlo. Se espera que su captura sea clave para esclarecer completamente el crimen que conmocionó a la comunidad universitaria.

