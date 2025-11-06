Desde las 9:40 a. m., Juan Carlos Suárez se vuelve a presentar ante un juez, la Fiscalía y los abogados para definir su futuro judicial. El joven de 27 años, capturado como el principal sospechoso de Jaime Esteban Moreno, espera que este jueves se conozca si irá o no a la cárcel por este hecho.

Sigue a PULZO en Discover

Siga en Pulzo todos los detalles de la audiencia:

El primer día estuvo cargado de momentos incómodos, especialmente por la fiscal delegada, que fue presa de los nervios y la llevó a cometer varios errores que pueden ser críticos para el caso.

Lee También

La Fiscalía pidió que Juan Carlos Suárez fuera acusado por el delito de homicidio agravado, lo que lo llevaría a cumplir una pena entre 480 a 600 semanas de prisión.

Hasta el momento, Suárez dijo poco y, luego de una conversación privada con su abogado, se limitó a decir que no se declaraba culpable. Sin embargo, el juez dejó abierta la posibilidad de que lo hiciera en el juicio de este jueves, pues esto le permitiría tener algunos beneficios judiciales.

(Vea también: Este es el delito que le imputaron a Juan Carlos Suárez, señalado por crimen de Jaime E. Moreno)

Por el momento, Juan Carlos es el único capturado por el caso de Jaime Moreno, mientras que se espera que las autoridades den con el paradero de Ricardo González, el otro joven que se ve en los videos golpeando al estudiante de Los Andes.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.