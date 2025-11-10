Durante un trágico amanecer del 31 de octubre de 2025, el estudiante Jaime Esteban Moreno perdió la vida en una esquina de la calle 64 con carrera 15 en Bogotá, tras una riña en la discoteca Before. Ahora más de 10 días después del crimen, este lunes 10 de noviembre se entregó ante las autoridades Ricardo González, señalado como el segundo agresor del jóven Moreno.

Según informó El Tiempo, las imágenes exclusivas obtenidas, muestran a González despidiéndose de dos allegadas y acompañado de su abogada, antes de ingresar a la Fiscalía de Cartagena.

“González nunca tuvo la intención de salir del país, menos aún de refugiarse en Venezuela.”, comentó Gladys Marcela López, su abogada defensora, a los medios presentes en la Fiscalía de Cartagena, de acuerdo con el impreso.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue el primer implicado judicializado por esta brutal agresión, y la presentación de González marca un avance sustancial en el esclarecimiento de este caso que ha causado conmoción a nivel nacional. La participación de González en los hechos ya había sido establecida de manera contundente por la Fiscalía, luego de analizar los videos que registraron la agresión a Moreno y las diversas declaraciones recopiladas durante la investigación.

Para muchos, la entrega de González es un paso crucial en el camino hacia la justicia y el esclarecimiento de la trágica pérdida de Jaime Esteban Moreno. La documentación recabada por la Fiscalía y las versiones de los agresores serán cruciales en el proceso judicial que se avecina.

Información en desarrollo…

