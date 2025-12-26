Una turista mexicana de 26 años fue encontrada muerta en un apartamento alquilado en el municipio de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, mientras celebraba la Navidad junto a su pareja.

La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, originaria de Cancún, Quintana Roo (México), según informó El Tiempo. Herrera Torres trabajaba como agente bilingüe de telefonía en ventas y se encontraba en Colombia con su compañero sentimental, con quien había planeado pasar las festividades y conmemorar su aniversario.

De acuerdo con las autoridades, la joven fue hallada inconsciente en el jacuzzi del apartamento que habían rentado a través de una plataforma de alojamiento temporal. Según el testimonio de su pareja, él salió de la habitación y, al regresar, la encontró sin signos de vida. Intentó brindarle primeros auxilios sin éxito antes de contactar a las autoridades para solicitar ayuda.

Descartan signos de violencia en cuerpo de turista mexicana que murió en Antioquia

Personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía atendió el llamado y, al llegar al lugar, confirmó que Herrera Torres no presentaba signos vitales. Aunque las investigaciones continúan, la primera hipótesis de los investigadores indica que la turista podría haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, sin que hasta el momento se haya señalado la participación de terceros o un acto violento.

Los hechos causaron conmoción tanto entre residentes del municipio antioqueño como en la comunidad internacional, dado que se trataba de una visitante extranjera que celebraba una fecha especial. Las autoridades mantienen las pesquisas abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Ana Carolina Herrera Torres y descartar otras posibles causas.

