El municipio de Facatativá, Cundinamarca, amaneció conmocionado ante una trágica noticia que marcó la víspera de la Navidad del 2025. Cuatro inmigrantes venezolanos, que oscilaban entre los 20 y 30 años de edad, fueron hallados sin vida en su residencia ubicada en el sector Las Palmas, en la parte más alta del barrio Cartagenita de la mencionada localidad.

Sigue a PULZO en Discover

La ausencia de movimientos y comunicación en la vivienda durante varios días, puso en alerta a sus familiares, quienes se trasladaron al lugar la noche del 23 de diciembre para verificar lo ocurrido.

El trágico descubrimiento fue hecho luego de que, al no recibir respuesta alguna tras golpear reiteradamente la puerta, los parientes de los jóvenes tomaran la decisión de acceder a la vivienda forzando una de las ventanas. Al ingresar, percibieron un intenso y persistente olor a gas que impregnaba todo el lugar, según informó El Tiempo.

Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, señaló que el aire al interior de la residencia estaba completamente cargado de gas propano, único medio de suministro en esta zona montañosa que carece de red de gas natural. La escena al interior de la vivienda era escalofriante pero extrañamente ordenada: tres hombres acostados en sus camas, como si se hubieran dormido tras una ardua jornada, y un cuarto cuerpo hallado en el baño. No había signos de violencia, desorden ni lesiones externas, lo que desde un inicio desestimó cualquier posibilidad de agresión de terceros.

Lee También

Las autoridades competentes acordonaron el lugar, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos adelantaron intensivas inspecciones para descartar el consumo de drogas, estupefacientes o la presencia de heridas que indicaran intervención externa. No se hallaron evidencias de ello.

De las posibles hipótesis referentes al caso, se explora la posibilidad de que los hombres podrían haber consumido bebidas alcohólicas antes de dormir, sugiriendo que esto podría haber agravado los efectos de la inhalación, sin embargo, el alcalde Casas enfatizó que aún no se tienen conclusiones definitivas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.