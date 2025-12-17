Una familia en Bogotá vive momentos de desazón por la extraña desaparición de un hombre de 39 años, quien se perdió extramente cuando salió de su vivienda en el norte de la ciudad desde el pasado domingo y desde entonces no se volvió a saber nada de él, como informó Noticias Caracol.

Lo que dicen sus familiares es que salió supuestamente buscando un encuentro espiritual y religioso en el municipio de Facatativá, a donde habría ido desde el domingo alrededor de las 9:00 a. m. Desde aquel momento, no volvió a tener contacto con sus seres queridos, su celular aparece apagado y no se tiene ningún rastro de él, de acuerdo con el noticiero.

Este hombre fue identificado como Cristian Sebastián Hernández Jiménez, de 39 años, quien lleva desaparecido más de 3 días en Bogotá y los municipios aledaños. La Policía, la Fiscalía y sus familiares lo están buscando por todas las vías, pero hasta el momento no se sabe nada.

¿Lo ha visto? Una familia en Bogotá busca desesperadamente a Cristian Sebastián Hernández, de 39 años, quien está desaparecido desde las 9:00 de la mañana del pasado domingo 14 de diciembre. Si tiene información puede comunicarse con las autoridades. Más en… pic.twitter.com/PGZSI74S0Z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 17, 2025

Cualquier persona que tenga algún tipo de información o novedad sobre su paradero, podrían comunicarse con la Policía Nacional en Bogotá o Facatativá, Cundinamarca. Hernández supuestamente estaba buscando un encuentro de sanación, por lo que se teme que haya estado en algún problema de índole personal.

