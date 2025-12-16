La desaparición de la estudiante de medicina de la Universidad del Norte, Danna Sofía Acosta Rodríguez, mantuvo en vilo a Barranquilla y al país durante varios días. Pero el miedo inicial se transformó en un alivio parcial cuando el lunes 15 de diciembre de 2025 se confirmó que la joven estaba en España. Aun así, la forma en que salió del país, su estado emocional y las circunstancias que rodearon su partida, continúan produciendo incertidumbre y desconfianza en sus propios familiares y cercanos.

“Ella me dijo que estaba bien, pero al comienzo la sentí rara, con la voz muy caída. Me repetía que estaba cansada, que el viaje había sido demasiado largo”, confesó entre lágrimas Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de Danna, en declaraciones para El Heraldo. Adicionalmente, la mujer contó: “Hablamos por Telegram y Danna sonaba rara, con la voz muy caída. Decía que estaba cansada y con mucho sueño”, lo que ha producido un sinnúmero de teorías sobre qué pudo haberle ocurrido.

Uno de los puntos que más desconcierto produce es que durante la búsqueda, la familia no consiguió rastrear su celular, ya que su correo electrónico y contraseñas habían sido cambiadas. Este hecho despierta gran desconfianza y acrecienta las dudas alrededor de la misteriosa desaparición y posterior hallazgo de Danna en el país ibérico.

Además, llama la atención que en la conversación con su familia, Danna informara que se encontraba en Barcelona y más tarde afirmara estar en Madrid, sin dar mayores detalles. A esto se suma la sombra de misterio que persiste acerca del hombre que se rumoraba, había viajado con ella desde Barranquilla.

En relación a estos detalles, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, en una conferencia anunció que “el caso sigue en pie y estamos trabajando de la mano con la Fiscalía, Migración Colombia e Interpol para esclarecerlo”.

El comandante Camelo resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, tanto en Barranquilla como en Plato, pueblo natal de la familia de Danna Sofía. “La solidaridad de los habitantes de Plato no tiene precedentes y ha sido valiosa para el avance de las investigaciones”, afirmó el oficial.

