Una turista de nacionalidad mexicana fue víctima de un violento raponazo en el centro histórico de Cartagena, específicamente en el sector de India Catalina. La mujer, identificada como Charlotte, relató lo ocurrido en un video que circula en redes sociales, en el que se le observa visiblemente afectada tras el robo de una cadena de oro y con marcas en el cuello.

De acuerdo con su testimonio, la ciudadana extranjera iba saliendo de la fortaleza y esperaba para cruzar la calle, al considerar que se trata de una zona peligrosa. En ese momento, notó la presencia de un hombre en motocicleta que, según contó, la observaba de manera insistente, por lo que decidió aguardar a que se retirara del lugar.

Sin embargo, el sujeto se le acercó repentinamente, le rapó la cadena de oro que llevaba puesta y, posteriormente, la empujó, provocando que cayera al suelo. El relato fue entregado por la propia víctima entre lágrimas, tal como se aprecia en el video difundido en plataformas digitales.

El hecho ha causado reacciones en redes sociales y ha vuelto a llamar la atención sobre los episodios de inseguridad que se registran en sectores turísticos de Cartagena, uno de los destinos más visitados del país, donde con frecuencia se reportan casos de hurto bajo esta modalidad.

#INSEGURIDAD. Turista mexicana fue víctima de violento raponazo en Cen/Histórico de C/gena, en sector India Catalina. Video difundido en R/S la muestra afectada y con marcas en el cuello por robo de cadena de oro. Hecho que renciende las alarmas por seguridad en zonas turísticas. pic.twitter.com/xMGVMHZaHa — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 14, 2025

“Y qué me dicen en el aeropuerto, si les gustan tus maletas ya valiste, a nosotros nos pasó”, “ese pedazo de la India Catalina es pesado. Yo a mis clientes por lo general los aconsejo, cero cosas de oro y llevar el celular en la mano por esa zona”, “es inviable vivir así. O sea, la chica viene desde muy lejos, gasta su plata, quiere disfrutar de su vacaciones y le pasa este tipo de situación tan traumática”, son algunos de los comentarios hechos en la publicación en X.

¿Qué tal es la seguridad en Cartagena?

Cartagena continúa siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia y mantiene condiciones de seguridad consideradas moderadas para los viajeros. De acuerdo con información recopilada por el portal especializado en viajes Qeppl, la ciudad se ubica en niveles similares a los de otros destinos turísticos de alta afluencia internacional.

Según datos citados por Qeppl y provenientes de Travel Ladies, Cartagena registra un índice de criminalidad de 1.7 sobre 5 y un índice de seguridad de 2.5 sobre 5. Estas cifras reflejan un entorno que, si bien no está exento de riesgos, se mantiene dentro de parámetros habituales para ciudades con gran actividad turística.

El informe señala que los delitos más comunes corresponden a situaciones menores, como carterismo o estafas, especialmente en zonas concurridas. No obstante, la delincuencia violenta es poco frecuente en los sectores más visitados por turistas, lo que contribuye a que Cartagena siga siendo percibida como un destino relativamente seguro para quienes la visitan.