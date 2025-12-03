La todavía directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, denunció un episodio de intimidación en su vivienda, en medio de la controversia que rodea su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En un video de seis minutos difundido en sus redes sociales, Rodríguez expuso amenazas contra ella y su familia.

Angie Rodríguez relató un allanamiento ocurrido el viernes 21 de noviembre, al que calificó como un ataque directo. En su mensaje, dijo: “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”. Según su versión, cinco hombres vestidos de civil ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, entre las 2:00 y las 3:17 de la madrugada.

Agregó que expertos en seguridad le aseguraron que el episodio no coincidía con la forma de actuar de delincuentes comunes. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, sostuvo. También afirmó que los intrusos buscaron objetos vinculados con su trabajo y que solo se llevaron una bolsa azul con documentos personales.

En su declaración, Rodríguez añadió que los atacantes “rompieron y se llevaron su contenido”, refiriéndose al dinero de dos alcancías de su hijo que estaban marcadas con su nombre. Consideró ese hecho una amenaza directa. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, expresó.

La aún funcionaria cree que estos hechos buscan afectarla: “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”. Confirmó que radicó la denuncia ante la Fiscalía, y que la Sijín ya conoce el caso, según informó el diario.

#POLÍTICA La Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia la República, Angie Lizeth Rodríguez, denunció que fue víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra su seguridad y la de su familia. Su salida del Gobierno, y la presunta campaña que habrían… pic.twitter.com/gJIeVJB7EI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 3, 2025

También agradeció el apoyo recibido: “Quiero agradecer a los diferentes sectores políticos, judiciales, medios de comunicación y en general, muchas personas del pueblo que me han manifestado su solidaridad en estos momentos tan difíciles”. Luego reafirmó su postura: “Reitero mi compromiso, agradecimiento y lealtad con el presidente de la República, Gustavo Petro. Y agradezco y reitero mi compromiso con el pueblo colombiano”.

Rodríguez concluyó: “Saldremos más fuertes porque yo soy una mujer hecha a pulso, como la mayoría de los colombianos, y yo no tengo nada que esconder”.

Cabe mencionar que Angie Rodríguez saldrá próximamente del cargo, debido a la solicitud de renuncia por parte del presidente Gustavo Petro. Ante su salida, Rodríguez pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se garantice su seguridad una vez abandone la Casa de Nariño, teniendo en cuenta su denuncia.

