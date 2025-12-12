El Ministerio de las TIC informó que este jueves se llevó a cabo la certificación de 40 adultos mayores que completaron procesos de formación en habilidades digitales en el Centro de Experiencia TIC. Esta entrega de diplomas hace parte del acompañamiento que la entidad ofrece para que más ciudadanos se acerquen de manera segura y útil a la tecnología.

Estos espacios contaron con el apoyo de CiberPaz, un programa que impulsa el uso responsable de herramientas digitales. Además, con esta iniciativa se busca cerrar brechas, prevenir riesgos en línea y permitir que poblaciones vulnerables, entre ellas personas mayores, mujeres, niños y comunidades rurales, se integren al entorno digital con mayor confianza.

Asimismo, la entidad indicó que los participantes obtuvieron conocimientos que abarcaron desde el manejo básico del computador y la navegación segura en Internet, hasta el acceso a la banca virtual, compras en línea, edición de fotos y videos, y el uso de herramientas como Word, Excel y PowerPoint.

De igual manera, tuvieron la oportunidad de explorar funciones avanzadas del celular y se familiarizaron con inteligencias artificiales como Gemini, ChatGPT y Copilot; cerca de 120 personas mayores adicionales recibieron asesoría del Centro de Experiencia TIC.

“En el programa CiberPaz hemos detectado que las personas mayores también necesitan apropiarse de las tecnologías, que esto no es solo para profesionales, esto es para todos y todas. Aquí aprendieron desde encender un computador, hasta herramientas sencillas y básicas para desarrollarse diariamente”, aseguró Alexander Ballén, viceministro y director de Apropiación TIC.

El Ministerio de las TIC recalcó su mensaje sobre la importancia de que esta población encuentre herramientas para su día a día, en un país donde el 60,5 % de los adultos mayores encuestados por el Dane dice no usar Internet porque no sabe cómo.

Al concluir con la entrega, David Cárdenas, docente del Centro de Experiencia TIC, afirmó que estos cursos devuelven autonomía y fortalecen la autoestima de los participantes.

