El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá abrió estudio a la tutela interpuesta por Plural Comunicaciones S. A. S., operador de Canal 1, en la que la empresa reclama presuntas vulneraciones a sus derechos por parte del Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según Portafolio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así busca el Gobierno frenar el alza del gas: nuevas medidas para aliviar el bolsillo de los colombianos)

La decisión fue adoptada por la juez Adriana del Pilar Camacho Ruidíaz, quien concluyó que el recurso, radicado el 26 de noviembre y remitido por el Consejo de Estado, cumplía los requisitos legales para avanzar en el análisis judicial, indicó el mencionado rotativo.

Según lo publicado por Portafolio, el juzgado ordenó notificar de inmediato a las dos entidades, que cuentan con dos días para entregar un informe detallado sobre sus actuaciones, los antecedentes administrativos y los funcionarios responsables. El despacho advirtió que, si no responden, los hechos relatados por el accionante podrían darse por ciertos, detalló el medio en cuestión,

Lee También

Plural Comunicaciones sostiene en su tutela que las decisiones del MinTIC y la SIC afectan la libertad de expresión, la información, la prensa y el debido proceso.

Qué hay detrás de la tutela de Canal 1

De acuerdo con Portafolio, la compañía asegura que existe un deterioro del clima para el ejercicio periodístico en el país y denuncia lo que considera una persecución sistemática contra Canal 1, incluso con señalamientos públicos contra su directivo Ramiro Avendaño y con medidas administrativas que, según la empresa, buscan interferir en su operación.

Con la admisión del recurso, el juzgado entra en fase de evaluación mientras recibe las versiones oficiales del MinTIC y la SIC, indicó Portafolio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.