La acción aérea registrada en el Aeropuerto Internacional El Dorado encendió las alertas sobre la seguridad operacional en la principal terminal aérea del país. En las últimas horas se conoció que un helicóptero de las Fuerzas Militares habría cruzado la trayectoria de una de las pistas sin autorización.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Susto en El Dorado por helicóptero que cruzó pista sin autorización: abren investigación)

El hecho quedó en evidencia tras revelarse audios de la comunicación entre la controladora aérea y el piloto de la aeronave, en los que se escucha la preocupación de la funcionaria por la maniobra hecha.

En el intercambio, la controladora advierte que el helicóptero estaba atravesando nuevamente la trayectoria de la pista derecha sin permiso y le solicita confirmar si puede dirigirse a aterrizar hacia una cancha de fútbol cercana.

Lee También

“Yo no entiendo qué está haciendo, nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol porque no entiendo qué está haciendo”, se escucha decir a la controladora.

El piloto respondió que se dirigía hacia la Escuela Militar. Ante esa respuesta, la funcionaria insistió en confirmar si la aeronave se dirigía hacia la cancha de fútbol ubicada a la derecha de la institución.

Tras la confirmación del piloto, la controladora reiteró su preocupación: “Entonces qué está haciendo, ya le había notificado […] por segunda vez sin autorización vuelve y cruza la trayectoria. No entiendo qué está haciendo”.

#EXTRA | “¿Qué está haciendo?”: controladora reprende al piloto del helicóptero de las FF. MM. que cruzó dos veces el espacio aéreo de El Dorado. pic.twitter.com/TTfveKDZLF — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) March 13, 2026

Qué pasó con el helicóptero que cruzó El Dorado

Frente a lo ocurrido, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que el incidente ya es objeto de investigación.

Según la entidad, en el aeropuerto de Bogotá se presentó un “evento no deseado relacionado con la seguridad operacional”, por lo que actualmente se adelanta un proceso de verificación de los protocolos y procedimientos vigentes en la terminal aérea.

Las autoridades del sector aeronáutico adelantan revisiones técnicas para establecer las circunstancias en las que ocurrió la maniobra y determinar las acciones correctivas necesarias para gestionar los riesgos operacionales.

Desde la autoridad aeronáutica también reiteraron que el aeropuerto, en coordinación con las entidades del sector, mantiene su compromiso con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de los procesos operacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.