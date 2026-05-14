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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     May 14, 2026 - 4:51 am

Un nuevo episodio de violencia sacudió al oriente de Cali durante la noche del miércoles 13 de mayo, cuando dos mujeres fueron asesinadas en el sector conocido como el Bulevar de Oriente, en cercanías del barrio Manuela Beltrán.

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El crimen ocurrió en plena vía pública y provocó temor entre residentes y comerciantes de la zona. Según la información compartida por Publimetro, varios hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.

Una de las mujeres, gravemente herida, intentó escapar del ataque y buscó refugio dentro de un establecimiento comercial cercano, pero allí también fue alcanzada por los agresores, se cuerdo con el citado medio.

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La escena obligó al despliegue de unidades de la Policía Metropolitana de Cali y de agentes judiciales, quienes acordonaron el área para adelantar la inspección técnica y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Mujeres asesinadas en Cali no han sido identificadas

Hasta ahora, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, debido a que aún no habían sido plenamente reconocidas por familiares. Entre tanto, investigadores revisan cámaras de seguridad instaladas en el sector y recopilan testimonios de personas que presenciaron el ataque.

El doble homicidio volvió a encender las alertas por los hechos violentos registrados en la capital vallecaucana durante las últimas semanas. Desde distintos sectores se hicieron llamados a fortalecer las medidas de seguridad y acelerar las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

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