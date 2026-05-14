Un nuevo episodio de violencia sacudió al oriente de Cali durante la noche del miércoles 13 de mayo, cuando dos mujeres fueron asesinadas en el sector conocido como el Bulevar de Oriente, en cercanías del barrio Manuela Beltrán.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A concejal uribista asesinada en el Valle no le dieron esquema: hijo reveló lo que le dijo la UNP)

El crimen ocurrió en plena vía pública y provocó temor entre residentes y comerciantes de la zona. Según la información compartida por Publimetro, varios hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.

Una de las mujeres, gravemente herida, intentó escapar del ataque y buscó refugio dentro de un establecimiento comercial cercano, pero allí también fue alcanzada por los agresores, se cuerdo con el citado medio.

Lee También

La escena obligó al despliegue de unidades de la Policía Metropolitana de Cali y de agentes judiciales, quienes acordonaron el área para adelantar la inspección técnica y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.